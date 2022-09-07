據中新網報導，中秋和大陸十一國慶「兩節」臨近，大陸多地通報了黨員幹部和公職人員酒駕醉駕問題典型案例。地方紀檢部門還要求，既嚴查黨員幹部、公職人員酒駕醉駕行為，也嚴治背後的「局」，既查當事人，又查同車、同桌人。

嚴查黨員、公職人員酒駕醉駕 飯局組織者、同餐人一起查！

據9月6日的《遼寧日報》報導，日前，遼寧省紀委監委下發通知，要求各級紀檢監察機關把嚴肅查處黨員、公職人員酒駕醉駕問題，與整治「酒杯中的奢靡之風」一並實施。

通知要求，倒查飲酒原因、組局和參與人員身份、飲酒場所、消費支出等情況，既查當事人，又查同餐人；既查組織者，又查參與者；既查酒後違規駕駛問題，又查飲酒背後隱藏的違規公款吃喝、違規接受管理服務對象宴請等問題。

遼寧方面還透露，今年以來，全省紀檢監察機關針對黨員、公職人員酒駕醉駕問題給予黨紀政務處分1144人，開除黨籍240人、開除公職25人。

十天之前，中央紀委國家監委網站在報導黨員幹部酒駕問題時提到，黨員幹部、公職人員酒駕醉駕的背後，時常隱藏著違規吃喝等「四風」問題。各地紀檢監察機關既嚴查黨員幹部、公職人員酒駕醉駕行為，也嚴治背後的「局」，既查當事人，又查同車、同桌人。

「你區城管大隊陶某因酒後駕駛機動車被查獲，經覈實黨員身份後，現將問題線索予以轉交。請進一步核查他與哪些人在一起喝酒、參與人員都是什麼身份、為何事、誰買單等問題。」

上述報導介紹了日前廣西桂林市紀委監委向七星區紀委監委轉交相關黨員幹部、公職人員酒駕醉駕問題線索的案例。報導稱，桂林市紀委監委聚焦「酒前」違規收送、「酒中」違規吃喝、「酒後」違規駕駛等問題開列專項整治工作清單，小切口、全流程監督。

酒駕典型案例 有人醉駕被查後，還襲警逃離

「兩節」臨近，近期，大陸多地也發佈了近年來查處的黨員幹部和公職人員酒駕醉駕問題典型案例，以作警示教育。

8月31日，安徽省紀委監委通報4起黨員幹部和公職人員酒駕醉駕問題，包括淮北市市場監督管理局登記註冊局原局長、主任李宏等人，四名公職人員均獲刑，並被「雙開」。

9月1日，浙江寧波北侖區紀委監委也通報6起酒駕醉駕典型案例，其中包括北侖區大碶街道辦事處社會治安綜合治理辦公室原工作人員林祥鵬醉駕、襲警問題。

據介紹，2022年2月13日晚，林祥鵬飲酒後駕駛機動車，在北侖區黃山路與黃河路路口被公安機關當場查獲，呼氣檢測乙醇含量為122mg／100ml，在民警將其帶往醫院抽血化驗途中，林祥鵬用拳頭擊打民警並趁停車之際打開車門逃離，被當場抓獲。經血液樣本檢測，乙醇含量為160mg／100ml。

5月，北侖區法院因危險駕駛罪、襲警罪判處林祥鵬有期徒刑一年二個月，並處罰金人民幣3000元。7月，林祥鵬受到開除黨籍、開除公職處分。

運用大數據追蹤 倒查酒駕背後的「飯局」

今年以來，各地在嚴查黨員和公職人員酒駕的過程中，不少地區都在探索運用大數據進行信息核查、倒查回溯，深挖酒駕背後的「飯局腐敗」。

今年3月，中央紀委國家監委網站在報道廣西運用大數據手段嚴查公職人員酒駕時，就列舉了一個典型案例。

「百色市德保縣政協黨組成員、副主席廖某某工作期間飲酒，醉酒後又駕駛機動車輛併發生致人死亡的重大交通事故，廖亞兵被開除黨籍、開除公職。通過該市紀委監委的大數據分析，邀請廖亞兵工作日期間飲酒的組織者、參與人中的黨員幹部和公職人員也被立案處分。」

報導稱，廣西各級紀檢監察機關在嚴肅查處酒駕醉駕的同時，運用稅控電子信息平台等進行大數據分析，倒查是否存在違反中央八項規定精神等問題，深挖徹查背後可能存在的「酒局」「飯局」等「四風」問題。

「日前，鎮海區一公職人員高某因酒後駕車被執勤民警當場查獲後，區紀委監委對酒駕問題倒查回溯。經查實，高某當天的聚餐對象正是其管理服務對象、寧波某建設有限公司負責人鄭某。餐後，高某還參加了鄭某安排的KTV娛樂活動。」

今年8月，浙江寧波紀檢部門也介紹，為整治黨員和公職人員酒駕醉駕，寧波發揮大數據便捷互通、整合共享的優勢，搭建「公職人員身份信息數據庫」，將分割存儲於組織部、編辦、人社、國資等部門的5類54萬餘條次人員信息統一歸集。向公安機關執法辦案移動終端開放數據查詢比對端口，實現人員身份快速核查。

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