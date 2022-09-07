民進黨台北市長參選人陳時中團隊成員遭指「政二代」，民進黨立委許智傑反批國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊有8位「政二代」，認為蔣萬安團隊打臉自己。蔣萬安今天說，自己的團隊都是經過民意洗禮，民眾投票選出來的民意代表，與陳時中團隊完全不同，他們也不會因為被公布而氣得跳腳。

許智傑公布「政二代」團隊，包括蔣萬安的父親是前立委章孝嚴，競選總幹事林奕華的父親是前台北市教育局長林昭賢；發言人李德維的父親是前立委李志鵬；發言人洪孟楷的母親是前立委郭素春；執行總幹事陳永德的父親是前市議員陳俊雄，大安後援會榮譽總會長李慶安的父親是前行政院長李煥；大安後援會榮譽總會長蔣乃辛的父親是前市議員蔣淦生；中山後援會榮譽總會長潘維剛的父親是前市議員潘天祿。

對此，蔣萬安今在白蘭市場掃街受訪直言，「他們完全畫錯重點」，他看到被公布團隊名單，都是經過民意洗禮、民眾投票選出來的民意代表，都是透過自己的努力、問政的表現，得到民眾的肯定，跟陳時中的團隊完全不同。

蔣萬安還酸說，而且他們也絕對不會遮蔽自己的家庭背景，也不會因為被公布在他的團隊而氣得跳腳，更不會將名單塗黑或是封存，也不會說這是機密。

至於陳時中近來遭質疑人設一直在變，蔣萬安指出，其實大家看得很清楚，陳時中不管在臉書發文、行程安排，與過去所認識的陳時中相比一直在變，「一直不一樣」，可能是團隊給他的建議，但對他來講就是始終如一、持續勤走、一步一腳印。