有「南部殯葬達人」之稱的高雄市保全公會理事長陳紀孝，因為曾經善行善心無償圓滿300多位孤老貧病的往生者為人所稱道，不少人被陳紀孝的善行感動，之前常常有社會各界主動想捐錢幫忙，但都被他婉謝。因為他覺得做這樣的事，只是自己的一個心願，並不是為了獲取什麼利益才去做，因此不願去接受。

但還是有不少的善心人士跟企業持續與他聯絡，明星花露水的董事長許清風就是其中之一， 一次透過朋友的介紹認識了陳紀孝！希望贊助他的善行。一開始陳紀孝還是婉謝，但許清風覺得陳紀孝這樣的善心值得感佩，因此多次表明自己想盡一份心力為社會帶來溫暖，陳紀孝也了解到，許清風是真心希望盡企業的一份善心，來幫助社會上真正需要幫助的人。於是兩人從陌生人變成好朋友。

上週颱風來之前，陳紀孝接到里長傳來的一位弱勢獨居長輩過世個案，陳紀孝依舊是無償協助，由於往生者是基督徒，身為基督徒的他更是義務主持告別式。許清風知道了這個訊息後，二話不說主動說要參與，除了在週末假日到告別式陪伴家屬，並捐助了費用。

許清風說，平常忙碌於事業，但看到陳紀孝是真的在做照顧社會弱勢的事，因此才會主動跟他聯絡，他的想法就是想要為社會盡一份心力，其實也算是拋磚引玉，就是希望有心做好事的人，能夠得到更多社會上善心人士的支持。他覺得這樣的參與很有意義，他也會持續做下去。