電動車鋰電池火災搶救研發小組在中信金融管理學院運用各種方式進行實驗測試，取得不錯成果。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

隨著全球電動車產業蓬勃發展，國人對於電動車的需求與日俱增，但面對電動車遭受外部撞擊、或電線走火所產生的鋰金屬自燃反應，很難馬上撲滅。台南市政府消防局在去年就開始著手解決這個問題，在產、官、學三方面不懈努力的合作下，日前召開電動車滅火機制成果發表記者會，實地演練了台南市自主研發的三種電動車鋰電池滅火方式，成功地將火勢撲滅，經評估在水的使用上，將可從原先75噸縮減為6噸，而未來也將其納入電動車火災搶救機制。

市長黃偉哲表示，電動車自燃問題，不管在國際間、或台灣都是相當值得被關注與探討的議題，今天透過南市消防局結合產官學三方合作，終於見到一套完整的電動車搶救機制，他感謝學校及企業，能夠與市府一起成就這件對於電動車滅火及環境保護都極重要的里程碑。

消防局長李明峯表示，近年來為鼓勵基層主動研發災害搶救裝備器材，除了建立創新提報機制外，也成立創新研發改造小組持續推動與審查，舉凡消防衣烘乾設備、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、新型便攜式熱防護消防救援無線電套、繫留無人機之消防救災應用、消防水帶清洗機等，均朝向救災更便利、守護民眾安全為宗旨持續努力精進。

台南市消防局專案成立的「電動車鋰電池火災搶救研發小組」，並向台南大學教授張家授汲取相關專業知識，歸納電動車滅火方式，可採窒息、降溫及抑制連鎖反應等3種，過程中結合產業界常琪鋁業股份有限公司、景同有限公司及南良國際股份有限公司鼎力提供相關材料與加工技術，搭配能元科技股份有限公司所提供之鋰電池，與中信金融管理學院提供場地作為實驗測試，均有不錯的成果。

參考國外文獻，電動車鋰電池燃燒時間可長達6小時，滅火所耗費的水量高達75噸，故本次研究成果，從救災現場初級火災抑制及至最終滅火均完整呈現，其所使用方式分述如下：

1、窒息方式抑制火勢：由於鋰電池接觸空氣燃燒產生高溫可達800度，如採用窒息方式將整個車體進行覆蓋，預估滅火毯需可承受1000度以上之高溫，覆蓋後之滅火毯內尚有剩餘空氣有助於鋰電池燃燒，故覆蓋後灌入二氧化碳、或其他惰性氣體，將有助於火勢迅速得到控制。

2、以底盤噴水進行降溫：由於水是最佳降溫利器，以往消防人員只要火災都用消防瞄子射水對火點進行降溫滅火，此舉雖可有效降溫但耗水量大，南市消防局藉由研發低底盤噴水裝備，將有助於第一時間深入車輛底盤，針對燃燒的電池進行降溫，以抑制火勢擴大，並降低水的使用量。

3、浸漬水槽達全面滅火：南市消防局研發以輕質鋁合金打造移動式水槽，在4人合力下即可搬運移動更適合台灣的道路環境，搭配消防車上之絞盤，可將抑制火勢之電動車拉進水槽內，在灌水超過車輛底盤高度下，讓電池全面浸漬於水中達滅火之效果，此舉亦有機會讓電動車免於全毀命運。

以上三種方式，人員在操作執行上須穿基本個人防護裝備，以避免被火、或輻射熱所燒燙傷及吸入有毒氣體，經評估在水的使用上，將可從原先75噸縮減為6噸，大大降低水資源的浪費。