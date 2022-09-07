消息面：

1.拜登政府發布補貼美國半導體生產方案，商務部在公告中表示，最晚於明年2月就企業如何依據《晶片和科學法》（CHIPS and Science Act）申請資金提供具體指引。

2.美國供應管理協會（ISM）8月非製造業指數為56.9，高於7月的56.7與市場預期的55.1，並創下4個月新高。非製造業企業活動分項指數為60.9，新訂單分項指數為61.8，雙雙創下今年來新高。投入價格分項指數為71.5，創下2021年1月以來新低。就業分項指數為50.2。

3.標普全球（S&P Global）8月美國服務業採購經理指數（PMI）終值為43.7，低於市場預期的44.2和初值44.1。綜合PMI終值為44.6，低於初值和市場預期的45。

4.ISM服務業數據意外強勁，美國10年期公債殖利率一度急升16.2個基點，最高觸及3.353%，尾盤報3.336%，創下6月16日以來最高，與8月初觸及的4個月低點2.516%相比已大幅反彈。

5.美國服務業數據強勁，美元指數一度大漲0.93%，報110.55，尾盤漲0.6%。歐元再次走貶，尾盤跌0.27%，報0.9899美元，未能收復平價關卡。日本堅持寬鬆貨幣政策，與美國等其他主要經濟體背道而馳，日圓大貶1.53%，報142.80兌一美元，盤中一度失守143兌一美元，再創24年新低。

6.周二布蘭特期油大跌2.91美元或3%，為每桶92.83美元。紐約期油）收於每桶86.88美元，較上周五收盤價微漲1美分。市場對於央行可能持續大幅升息的擔憂再度升高。

7.受美元和美國債息大漲影響，周二紐約期金收跌0.6%，為每盎司1712.9美元。其他貴金屬方面，12月白銀漲0.03美元，為每盎司17.91美元。10月白金漲15.60美元，為每盎司833.90美元。12月鈀金跌52.90美元，為每盎司1973.20美元。