藝人楊丞琳近日上大陸節目稱「在台灣吃海鮮是奢侈的！」其他來賓還補充說「台灣沒有豆腐魚」，引爆話題。而臉書粉專《屏東點 Pingtung.》指出，豆腐魚其實就是屏東特產的「那個魚」，也就是小鰭鐮齒魚，網購一包20隻約150元。不少在地人狂酸，那個魚好奢侈！小時候家窮吃這種魚吃到快吐。

臉書粉專《屏東點 Pingtung.》昨天發文表示，藝人楊丞琳沒吃過的豆腐魚，其實就是屏東特產「小鰭鐮齒魚」，由於這5個字實在很難念，因此又被稱作是「那個魚」，許多在地人一聽就知道。而現在網購那個魚，一包大約會有16至20條魚共150元。

貼文引起網友討論，「我超愛吃那個魚」、「別說他便宜，天后都吃不起」、「這就是傳說中台灣沒有的豆腐魚嗎」、「我小時後家裡沒什麼錢，所以我媽常常炒那個魚鬆，吃到吐」、「我們東港人真的吃到膩」、「這好好吃喔！一大盤100元吃超爽」、「我們沒有豆腐魚，我們只有屏東東港那個魚，我屏東我驕傲」、「真的好貴，學芭蕾11年的，還上華岡藝校的女藝人說150元的魚好貴？」

屏東縣縣長潘孟安昨也在臉書發文說，那個魚是在東港點餐時最容易出現的經典笑話，在地人俗稱的「那個魚」，其實就是小鰭鐮齒魚，是東港的海味特產，許多人到餐廳都會點一份「炸那個魚」來吃。不過，真正東港討海人的吃法是將那個魚煮肉燥泡麵，直接一碗最平凡的五星級海味。