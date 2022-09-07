每到了週末，想要出門走走、釋放平日工作壓力時，許多人會選擇到宜蘭來場兩天一夜的小旅行。宜蘭員山鄉更是有著「水的故鄉」美名，這次幫大家整理了員山鄉的二日遊的景點與住宿推薦，適合想要遠離都市喧囂、好好放鬆的你，可以和三五好友一起在田野之間享受悠閒時光、來場療癒放鬆的小旅行。

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宜蘭住宿推薦 希格瑪花園城堡

希格瑪花園城堡總共有珈瑪堡和蓓塔堡兩棟，歐式城堡的外觀相當引人矚目，有如走入了童話故事般夢幻。民宿內部的家具和擺設也相當別緻溫馨，讓入住的旅客們成為王子和公主，體驗住在城堡內的感受。除了提供入住的客房之外，民宿內也有許多精心規劃的公共區域，能夠讓旅客們盡情享用，除了可以在這裡享用下午茶之外，也有圖書區、撞球桌、空氣曲棍球等設施能夠使用。

地址：宜蘭縣員山鄉深福路236號

連絡電話：0987 275 539

官網：希格瑪花園城堡 臉書專頁

宜蘭住宿推薦 山拾日光民宿

如果是一大群好朋友、或者是多個家庭一起出遊，想要住在同一棟民宿，就可以選擇山拾日光民宿。山拾日光有二人房、四人房、六人房等房型，多人入住也可根據人數選擇不同的住宿方案（10人、14人、18人等），民宿內的木質家具營造了溫暖的氛圍，讓旅客們能夠在這裡好好放鬆、也能夠欣賞窗外的田園風光。此外，還有烤肉場地、歡唱設備、兒童戲水池等設備可供租借，就算整天窩在民宿裡，也能夠好好享受！

地址：宜蘭縣員山鄉深洲路202號

連絡電話：0931 950 780

官網：山拾日光 臉書專頁

宜蘭景點推薦 勝洋休閒農場

以水草為主題的「勝洋休閒農場」提供了一系列的 DIY 體驗活動、生態導覽等活動，其中，最特別的就是生態瓶DIY體驗，可以親自動手製作屬於自己的生態瓶，並當作紀念帶回家。此外，園區內還有水草文化館和水草餐廳，除了能夠更了解水中的生態，更能夠拍下許多綠意盎然的美照，度過兼具樂趣和學習的一天！

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路15-6號

連絡電話：03 922 2487

官網：勝洋休閒農場 臉書專頁

營業時間：9:00~17:00(體驗時間: 09:00-16:30、用餐時間: 10:30 -16:30)

宜蘭景點推薦 棗稻田食玩農創空間

致力於發揚地方物產與文化、維護自然環境、推動食農教育的「棗稻田食玩農創空間」是一座複合式的遊憩空間，這裡除了有販賣在地農特產品外，也有提供各式特色料理。此外，「棗稻田食玩農創空間」更是推出了許多特色體驗活動，像是油畫吐司彩繪DIY、稻田裡的甜點課等各式課程，更會在特殊節慶時推出不同的體驗活動，不論大朋友、小朋友都能夠樂在其中！

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段172巷17號

連絡電話：03 922 6648

營業時間：9:30~17:00（每周三公休）

官網： 棗稻田食玩農創空間 臉書專頁

宜蘭景點推薦 深溝水源生態園區

既然來到了有著「水的故鄉」美名的員山鄉，那也不能錯過深溝水源生態園區。這座水源生態園區占地多達23公頃，不論是想要了解更多關於水資源相關的知識、水源生態教育，或者是想要親近大自然，這座多功能環境教育園區都能夠一次滿足。需要在入園兩週之前上網提出申請，團體參訪也能夠申請團體導覽，目前因為疫情暫停開放參觀，期待疫情趨緩後，到這座親近自然的水源生態園區參訪！

地址：宜蘭縣員山鄉員山路2段236號

營業時間：週一至週六上午9-12時，下午2-5時「週日和國定假日休園」

電話：03-922-9845

官網：深溝水源生態園區

宜蘭美食推薦 一簞食

蔬食餐廳「一簞食」以深溝在地的友善米和新鮮食材烹煮出一道道美味的料理，更會根據季節推出不同的菜單，讓到訪的客人們能夠品嚐道地食材的蔬食料理，透過料理感受在地的活力以及溫暖。除了正餐之外，一簞食也有提供米甜點，如果想來點飯後點心、或者想到店內喝個下午茶都沒問題，素食者以及想要一嚐在地食材的你絕對不能錯過！

地址：宜蘭縣員山鄉深溝村尚深路122號

營業時間：週五～週日 11:30-15:30

官網：一簞食 臉書專頁

宜蘭美食推薦 穗穗念

「穗穗念」是一間位於深溝村的咖啡簡餐店，在這裡除了能夠品嘗到美味精緻的小農料理外，也有提供米食甜點和咖啡等飲品，不論想吃正餐、或是想來點飯後甜點都沒問題。在這裡，可以吃到最在地、最新鮮的美味，更能夠透過味覺深入認識深溝村。

地址：宜蘭縣員山鄉尚深路101號

營業時間：週四～週日 11:30-17:00

官網：穗穗念員山店 臉書專頁