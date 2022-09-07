在東南亞小客車以及客貨兩用皮卡需求暢旺的推升下，亞洲汽車類股漲勢凌厲，以日本三菱汽車來說，2022年迄今股價已漲81%，傲視整個亞洲同業。

日圓頻頻走貶，目前又來到24年新低，出口競爭力因此增強，再加上產品組合對味亞洲新興市場。於是，在抗疫規定鬆綁下，壓抑性買單爆發，造就三菱汽車熱銷榮景，股價也就跟著水漲船高。

另外，就是因為日圓弱勢，讓今年亞洲汽車類股中，10家股價表現最優的，有5家都是日本車商。除三菱居冠外，馬自達漲34%，速霸陸漲21%，五十鈴漲19%，本田吊車尾但也有12%漲幅。不過，豐田汽車2022年迄今卻跌約1成。

彭博社認為，從三菱汽車的銷售策略來看，核心市場集中在東協地區，像是泰國、印尼、越南以及菲律賓等，若相較於日本同業豐田、本田、日產、速霸陸以及馬自達等，較不容易受到美國經濟成長趨緩影響。

與日產以及法國雷諾業務相互結盟的三菱汽車，大概有25%營收都來自東協地區。在這個東南亞國協內的各國貨幣，雖都被強勢美元打得鼻青臉腫，但跟日圓比起來，還是比較強的。因此，便宜的日本汽車在當地賣得嚇嚇叫，日本車商的股價才可同步揚升。