民進黨台北市長候選人陳時中近日先是發生免治馬桶宣傳片「偷窺」爭議，使其競選團隊飽受質疑，隨後又被爆出團隊成員多為民進黨政二代。對此，媒體人朱學恒表示，若按照目前的態勢發展，台北市長選舉被棄保的恐是陳時中，前立委郭正亮則認為，陳會否被棄保，關鍵在於無黨籍候選人黃珊珊的選票能否鞏固。

郭正亮昨（6）日晚間於朱學恒的直播節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所》透露，他在參加政論節目錄影討論台北市長選情時，前立委沈富雄認為黃珊珊的選票結構會鞏固住，同台的資深媒體人黃暐瀚與和趙少康則認為還很難講。

對此，朱學恒預測，以目前陳時中競選團隊的狀況來說，最後被棄保的可能就是陳，前提是其團隊必須繼續擺爛下去，不過「大人不可能不進來管，因為太爛了！」郭正亮則分析，陳時中競辦總幹事吳思瑤與政策小組總召集人管碧玲要插上手不容易，因為這是權力問題，並不好解決。

郭正亮接著提到，棄保真正的關鍵在於黃珊珊的選票能不能鞏固住，他指出《TVBS民調》顯示，黃的支持者來自民眾黨、中間選民與民進黨，其中政黨傾向為民進黨但支持她的民眾達21%，而政黨傾向為國民黨但支持她的僅7%。