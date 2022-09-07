俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）近期宣布將停止透過北溪1號供應德國天然氣，除非西方國家集體解除經濟制裁。歐洲受能源短缺影響，電價正不斷飆升，嚴重依賴俄國天然氣的德國能源巨頭Uniper警告，能源危機最糟糕的情況還在後頭。歐洲第一大煉鋁廠法國敦克爾克鋁業更表示，歐洲整個原鋁產業恐將完全消失。

綜合外媒報導，Uniper首席執行長Klaus-Dieter Maubach表示，「我們在能源批發市場上看到的價格，是兩年前的20倍」，他再度警告歐洲官員，能源供給危機最糟糕的情況還沒到。

俄羅斯先前已將北溪1號天然氣供量降至20%，Uniper遭受嚴重打擊，該公司在7月向德國政府求援，獲得紓困金150億歐元，如今俄羅斯又全面停供天然氣，持續推高能源價格，可能會加劇該公司的情況。今年迄今Uniper股價共暴跌逾88%。

除了Uniper外，歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業也決定減產22%，宣布將從下周一開始關閉部分生產據點。由於鋁生產作業相當耗電，該公司執行長警告：「如果我們進一步減產，歐洲整個原鋁產業將完全消失。」此外，挪威Norsk Hydro ASA也計畫在本月底前關閉位在斯洛伐克的一座鋁冶鍊廠。