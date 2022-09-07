今（7日）上午8時49分由搜救人員將傷者搬運至登山口，意識清楚、無法行走，無明顯外傷，已送往陽大附醫就醫。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一對夫妻6日上午7時30分攀登南湖大山時，妻子在上山途中滑倒受傷而無法行走，宜蘭縣消防局當日下午3時3分獲報後，與台中市消防局、太魯閣國家公園管理處共出動18人入山救援；今（7日）上午8時49分由搜救人員將傷者搬運至登山口，意識清楚、無法行走，無明顯外傷，已送往陽大附醫就醫。

據了解，這對夫妻規劃5天4夜挑戰南湖大山，今為第1天啟程上山，63歲曾姓妻子在南湖大山登山路徑9.9公里處不慎滑倒，造成下半身無知覺無法行走，原預計前往雲稜山屋住宿，所幸該夫妻手機電量、食物充足，等待救援。

因南湖大山山區雨勢不斷、能見度不佳，昨空勤總隊救援直升機無法救援，只能安排人力入山救援；發生地在宜蘭、台中交界處，遂台中消防局出動4人、宜蘭縣消防局出動14人及太魯閣國家公園管理處出動2人，共18人前往南湖大山救援。

消防局表示，昨晚間9時27分台中市消防局通知已接觸到傷患曾小姐；宜蘭縣消防局於7日凌晨1時40分在登山路徑8.8公里處與台中市消防局救難人員會合，協力執行救援任務；在上午8時49分將患者搬運至登山口，意識清楚、無法行走，由南山91車送往陽大附醫就醫。