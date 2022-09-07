九合一選戰將至，各黨參選人的論文面臨考驗，民進黨基隆市長參選人蔡適應被時代力量質疑博士論文涉嫌抄襲。對此，蔡適應回應：「論文都經過比對系統，歡迎再次檢視。」但他也坦承，論文中列出262篇文獻，「有漏列許多參考文獻，在原始稿件中有接近300份，因擔心文獻太多，所以部分刪除，無法做到盡善盡美，對於批評指教都虛心接受。」而台北大學表示，已接獲民眾具名檢舉案件，將依照規定組成審定委員會，在3個月完成論文審定，並對外公布審查結果。基隆市長選舉雖有四方競逐，但選情呈現藍綠對決的態勢。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站6日最新公布的基隆市長參選人當選預測，謝國樑當選率31.8%居於領先，第二名蔡適應31.4%，僅以微幅差距落後緊追在後，時代力量陳薇仲20.2%位居第三名，無黨籍黃希賢16.7%居末，根據目前數值評估，前兩名藍綠陣營參選人的當選預測率相當接近。

又是論文抄襲案引爭議！近一個月謝國樑當選率首度反超蔡適應！

從8月7日到8月31日，蔡適應當選率一直都是略高於謝國樑，但在9月1日爆出論文抄襲爭議後，謝國樑當選率在近一個月內首度反超蔡適應，直到9月5日為止連續領先5天。而謝國樑也在蔡適應爆出論文爭議事件後，被政治評論員張銘祐指稱「論文在抄襲比對系統中，相似度指數高達47% 」。對此，謝國樑2日回應，民進黨現在想打烏賊戰，但他相信不會成功。值得關注的是，謝國樑和蔡適應的當選率數值始終保持極微小差距，幾乎只在1％上下，因此只要有任何風吹草動、爭議事件被爆出，恐怕都會讓謝國樑和蔡適應再度出現當選率數值黃金交叉的可能性。

進一步分析四位基隆市長參選人在5日相關數值熱度的表現，因為受到論文爭議影響，蔡適應近7天的網路聲量約28,743筆討論，近14天在相關新聞的「擴散廣度」達到69個頻道，是四人中最高。另外，「粉絲溫度」部分，蔡適應的粉專觸及5,486人，勝過其他三位參選人。至於謝國樑則是近14天在每篇文章「討論強度」達到46則留言數，臉書粉專與粉絲互動數值飆到54,853（包含按讚數、留言數和分享數），位居四人之中冠軍。

力拚搶攻基隆首位女市長！時力陳薇仲盼翻轉藍綠政治文化

陳薇仲從政前熱衷參與公共事務，2018年獲時代力量提名，以第四高票成為基隆市安樂區議員。擔任議員期間，不論交通平權、人本交通改革、長照、幼托政策或是青年政策，持續在議會監督市政、為市民關心的議題發聲。陳薇仲2022年再獲黨內提名，競選基隆市長，而她也是基隆地方自治史上，首位女性市長參選人。陳薇仲表示，僅透過議員職監督，無法改變由藍綠兩大黨利益結構所把持的市政，因此讓她的參選決心更加堅定，唯有來自青年市民的突圍，才能真正撼動數十年綑綁著這座城市的舊世代政治文化，讓基隆成為所有基隆人而生的城市。

運將之子黃希賢「拒絕藍綠綁架」 挑戰基隆市長

國民黨基隆市黨部前主委黃希賢，因為「被請辭」黨部主委遲遲等不到合理解釋，2021年退出國民黨。黃希賢以無黨籍身分登記參選基隆市長，他以行動「破除所有惡毒的謠言，不會被摸頭」，希望沈默的大眾能夠勇敢站出來，黃希賢表示將會結合第三勢力為基隆打拚，強調基隆人拒絕藍綠綁架的時刻到了，自己沒有政黨的奧援，也沒有藍綠好大喜功的大場面，只有做為基隆計程車司機的老父親，以及太太還有秘書們一起輔選。

藍綠對決、小綠、小藍瓜分選票 基隆誰奪市長寶座？

自民選投票以來將近72年時間，民進黨僅有4屆在基隆執政，大致而言，基隆選民版圖普遍被認為藍大於綠。2022年底選舉蔡適應能否挺過論文風波順利接棒林右昌，延續民進黨基隆版圖？擔任過立法委員的謝國樑，能否憑藉過去民代經驗以及雄厚家世背景，助國民黨重返基隆也不無可能。除了藍綠兩黨力拚角逐之外，曾經擔任過國民黨主委的黃希賢也是來勢洶洶，劍指謝國樑意味濃厚，有可能會搶到泛藍選票；「小綠」陳薇仲則為新秀議員，表現亮眼，不乏泛綠民眾支持，「小藍、小綠」參選人實力不容小覷，很可能會影響選舉結果。