歌手黃鶯鶯出道46年演唱過許多《哭砂》、《愛的淚珠》等膾炙人口的歌曲，目前移居新加坡的她，日前在臉書曬出與音樂人小蟲的合照，透露人目前就在台灣，而一張素顏自拍照，也讓人驚嘆幾乎看不見歲月留下的痕跡。

黃鶯鶯在臉書曬出與音樂人小蟲的合照，雖然兩人都戴著口罩，但從眼神中不難看出雀躍的心情，她也道出心情：「大家安好~今天再次遇見小蟲，一如往常，真摯中帶著溫暖...很開心喔，期待他的新創作經典 」，而小蟲也表示：「今天回母公司滾石唱片，除了看到我的老闆Sam及老同事們很開心以外，又遇見天后中的天后！更開心」，簡單幾句話道出多年情誼。

黃鶯鶯日前分享一張躺在床上的自拍照，只見她留著一頭短髮戴著眼鏡，對著鏡頭擺出一抹微笑，膚質及狀態都維持相當好，完全看不出來已經邁入古稀之年，也讓粉絲們留言訴說思念之情：「好想Tracy姐！希望您能常給我們這種小確幸」、「Tracy的氣色好好，一直都是這麼美麗」、「鶯鶯姊依舊美麗閃閃動人」、「好好保重，很想妳，持續等侯妳回台開演唱會」、「真的是氣質美女」。

黃鶯鶯婚後入行46年發行超過51張唱片，2016年參加第27屆金曲獎時，榮獲「特別奉獻獎」，當時她表示比更有貢獻的人比比皆是，也不忘感謝生命中遇到的所有貴人，「我有幸參與台灣流行音樂最輝煌的四十年，是我莫大幸福，期許新一代音樂人，讓它蓬勃延伸發展」。