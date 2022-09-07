臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

女星楊丞琳近日在節目提到，自己小時家貧「在台灣沒吃過什麼海鮮」及「我在台灣長大，但我是廣東人」，引發爭議，大批親綠政治人物更對此不斷嘲諷，就連內政部臉書也發文稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」此事在網路上掀起風暴，不少網友對親綠陣營瘋狂出征的行為相當吃驚，直呼：「難道是年底民進黨選情告急，1450急了？」

楊丞琳自從嫁給大陸歌手李榮浩後，多數時間在對岸發展，之前上大陸節目吃著豆腐魚時突然說台灣沒有豆腐魚，還說吃海鮮在台灣是奢侈的，她透露因小時家境貧困，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，此話引起台灣民眾議論。

事後，楊丞琳已將臉書與IG留言功能關閉，仍止不住台灣網友出征，但也有名作家苦苓、女星王思涵等人忍不住跳出為她抱屈、緩頰。值得注意的是，大批綠營及親綠政治人物近日都發出「海鮮文」嘲諷楊，甚至就連內政部臉書昨（6）日宣導反詐騙的貼文上，也以此作哏稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」。

楊丞琳「海鮮門」在網路引爆激烈論戰，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》及臉書相關連結留言：「難道是年底民進黨選情告急，1450急了？」「好啦！1450急了我們都知道。」「我就奇怪了，為何這些大小綠一口氣全冒出來？這是要救選情嗎？」「反正海鮮刷一波就能轉移馬桶偷窺狂的焦點。」「笑死，丟人現眼的內政部！」「自助餐的魚很便宜嗎？有多少窮學生是只能看不能吃？這些狗官知道嗎？」「看來小英政府的工作是將國民分類，製造與找出敵人，並消滅之。」「人家愛講什麼是她家的事，都可受公評，但政治人物甚至內政部這樣就是不妥。」