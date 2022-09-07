九合一選舉進入倒數，新竹市長之爭呈現藍綠白「三腳督」，網路媒體最新支持度調查顯示，民眾黨候選人高虹安以33.97%領先，國民黨候選人林耕仁與民進黨候選人沈慧虹則以28.32%、28%暫居二、三名。對於藍綠幾乎平手，有網友驚呼，「國民黨猛攻小智，結果國民黨也沒得分？民進黨也沒狂降啊？」。

根據《菱傳媒》最新公布的新竹市長候選人支持度網路調查，高虹安排名第一，林耕仁、沈慧虹則緊追在後；和該媒體7月26日至30日的調查相比，此次高虹安和林耕仁支持度微幅上揚，沈慧虹則是原地踏步，顯見民進黨擬推《數位中介服務法》草案並爆發爭議後，讓不少年輕選票流失。

這項調查結果公布後，PTT上有網友對於藍綠幾乎平手感到不可思議，「國民黨猛攻小智結果國民黨也沒得分？民進黨也沒狂降啊？」還有鄉民覺得，「沈慧虹在逆風的條件下還跟國民黨打平，國民黨也滿爛的。」另外，也有人建議，台北市長選戰若黃珊珊退選共推蔣萬安，新竹市長選戰林耕仁退選共推高虹安，如此一來國民黨、台灣民眾黨都能得利，這是最佳戰略。