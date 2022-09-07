南韓41歲男星曹政奭擁有帥氣外表與渾厚嗓音，自舞台劇演員身分出道後，也朝向演藝圈發展，戲路極廣的他，近年更憑著《機智醫生生活》系列電視劇攀向事業高峰，近期還舉辦起見面會與粉絲們同樂，但沒想到當他才帥氣出場沒多久就慘摔在地，讓眾人全傻眼。

曹政奭出道多年，終於在近期於南韓當地舉辦起粉絲線上見面會《2022曹政奭SHOW》，而天生好歌喉的他一開場就穿著西裝並演唱著唱跳歌曲《Feeling good》帥氣出場，氣氛瞬間嗨爆，但沒想到下一秒他卻意外踩到舞者的腳，一個重心不穩跌落在地，讓他當場措手不及，只好一臉委屈地坐在地上表示「才剛開場而已，這是什麼啦！」而舞台導演看到後也趕緊上前觀察他的傷勢，但原本已準備好一切的曹政奭眼看一出場就毀了，乾脆拉著導演一同躺在舞台上放空，令觀賞直播的粉絲們哭笑不得，直呼「歐霸太鬧了」、「我看了什麼，也太好笑了吧？」、「這是準備好的驚喜？」、「哈哈哈！好可愛」、「我真的會笑瘋」意外在網路上掀起話題。

事實上，這是曹政奭時隔5年再次舉辦的見面會，因此格外重視，不僅拉長了表演練習時間，就連造型也有很大的改變，就是為了讓粉絲們有耳目一新的感覺。而與他因戲劇《機智醫生生活》結緣的演員們，田美都、金大明、鄭敬淏也都偷偷到場力挺，最後還現身舞台給曹政奭驚喜，並一同演唱歌曲《Aloha》，堪稱是最大彩蛋，感動一票粉絲。