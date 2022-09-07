南京自古以來被譽為「六朝古都」，可看出歷史底蘊之深厚，不僅富有濃厚的人文氣息亦有著便捷的交通及豐富的美食，加上旅遊景點多元，非常適合安排旅行，來一趟放鬆的知性之旅，同時也是許多民眾的旅遊首選景點。

南京是中國四大古都之一，蘊藏豐富的文化資源，同時也是一座閱讀之城，歷史上第一個文學館即設立於此，並在2019年通過聯合國教科文組織的申請，成為了「世界文學之都」，在今年更是設立了「世界文學客廳」，讓南京更增添一番書香氣息，在這裡任何人都可以從書本裡探索未知世界。

傳統民俗活動秦淮燈會，同時也是首批國家級非物質文化遺產之一，亦有「天下第一燈會」的美譽，南京是六朝古都、十朝都會，秦淮燈會一直是歷代南京民眾祈求吉祥、喜慶熱鬧的社會文化，是傳承秦淮優秀傳統文化的重要載體，歡迎來南京追隨傳統技藝的步伐。

六朝創造了輝煌燦爛的文明歷史，中國三大明錦之一的雲錦驚艷現代時裝週，甚至從遠古世紀的恐龍到現代科學宇宙的能量，都可以在南京豐富的博物館裡找到答案，不只可以滿足民眾求知若渴的慾望，亦是假期休閒觀光的首選。

南京秦淮花燈。(圖／旺旺中時文化傳媒(北京)有限公司提供)

為滿足無法親身體驗南京美景的民眾們，可以前往「話說南京」官方YouTube頻道，觀看南京不同季節的風光景色，也可透過影片體驗的方式，走訪南京各地景點，來一場不可思議的旅程，發現南京的迷人之處。