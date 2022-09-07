具有天道盟太陽會背景的直播主連千毅，涉及NFT詐騙與販售假貨，昨（6）日下午在蘆洲住處被逮捕，警方在直播處查獲大量山寨精品，全案依照詐騙、洗錢及組織法偵辦，而連千毅先前才和娜美妻石帕玉傳出婚變，後來他單方面宣稱夫妻已和好，怎料昨連千毅一出事，娜美就在限時動態驚爆內幕，且不到3分鐘就刪文。

連千毅今年4月左右在直播平台販售NFT，總計發行327張，賣出18張、61.6萬元，包括直播主Mini蝶等5人購買，看好NFT可兌換鑽石、名錶、iPhone13等手機等福利，沒想到卻血本無歸，四寶辣媽直播主Mini蝶也透過Youtuber「勾起你心中的惡」踢爆連千毅沒履約還吸金，更進一步向刑事局提告。

石帕玉在深夜發出限動，似乎意有所指。(圖/石帕玉 IG)

刑事局蒐證後，6日在蘆洲住處拘提包括連千毅在內共4人，同時在辦公室查扣塑膠製的IPhone13模型機28支、「GRA」鑽石戒指15支、BOSS手錶、Bentley手錶等證物，其中連千毅宣稱價值百萬的名錶鑽石被保二大隊（即原保智大隊）初步勘驗是假貨，價值僅數百元，但詳細勘驗要等廠商鑑定之後才能確認。

連千毅最近風波連連，日前才因一雙絲襪懷疑號稱「真人娜美」妻子石帕玉外遇，後來單方面宣布和好，還曬出妻子美照，似乎想向外界證明已經安撫好妻子，但在連千毅被捕後的敏感時機，石帕玉突然在深夜11點在限時動態發文寫道：「說個笑話，有一家人非常迷信，但由於尊重個人信仰，我從來不去批評。但神明跟神棍說他老婆外面有男人，然後他今年要走大運賺大錢，現在看來怎麼覺得有點諷刺呀？」雖然是以第三者旁觀角度寫道，但似乎意有所指連千毅的種種行為，不過這則限時動態僅短短PO出3分鐘就刪除。