根據專業機構統計，在過去10年中，有高達9個年度Fallen Angel債券指數表現勝過非投資等級債，更難得的是，Fallen Angel債券指數未曾連續二年負報酬。2020年成為Fallen Angel的債券金額創歷史新高，儘管2021年Fallen Angel債券金額較少，但2022年上半年成為Fallen Angel的債券金額已高於2021年水準，Fallen Angel債券來源充足，為2022年提供良好的投資機會。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，目前美國非投資等級企業債券違約率仍低，今年以來迄今違約率僅1.1%，受到Fed升息打亂市場，Fallen Angel債券歷經今年的修正後，價格都已大幅低於過去十年的平均值，目前價格相對債券100元的票面價格明顯折價。值得一提的是，因通膨、景氣轉弱或違約率上升時，Fallen Angel債券數量將上升，報酬率反而有更佳表現機會，如2016年違約率上升至4%，Fallen Angel債券規模來到720億美金，當年度指數報酬率達到26.7%。

李怡慧表示，美國非投資等級企業基本面健全，因而企業財務槓桿低，償債能力佳，且企業保留大量現金，足以抵禦外在風險，降低獲利下降的影響，使得近幾年Fallen angel債券升評回投資等級（Rising Star Star，上升之星）的時間縮短，正報酬貢獻來源更多。上升之星在信評上調期間通常優於一般非投資級債券的表現，如果投組內有許多將被升評的Fallen angel債券，可望獲得較佳收益。