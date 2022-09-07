年底台北市長選戰激烈，前立法院長王金平上周六設宴，當面給國民黨台北市長參選人蔣萬安意見，直指蔣缺論述主軸，建議不能像貴公子不夠接地氣。蔣萬安今天說，任何人給他建議都虛心的接受，謝謝他們願意給他意見，他持續積極勤走，一步一腳印爭取市民認同。

蔣萬安今天前往大安區行腳，蔣萬安說，各區行腳從走幾周前開始，大同區出發，再到信義區，今天安排大安區，陸陸續續，積極勤走加倍努力，與民調的起伏沒有關係，民調就是參考。

媒體問及，王金平提到不夠接地氣、論述主軸不夠明確，如何調整？蔣萬安指出，王金平一直他很多的提點或建議，他都非常感謝，其實任何人給他建議也都虛心的接受，謝謝他們願意給他意見，他持續積極勤走，一步一腳印爭取市民認同。

至於會改變打法嗎？他說，很多的建議，他都會做調整，盡最大的力量爭取市民認同。

此外，公民監督國會聯盟日前開記者會質疑國民黨立委拒絕揭露利益衝突迴避相關資訊，包括蔣萬安，更質問蔣萬安，「你是國民黨聽話的狗嗎？」

對此，蔣萬安強調，他在立法院就是站在人民這一邊，積極為民眾發聲，不管是在法案政策推動，勞基法的修法跟勞工站在一起，身心障礙者權益保護法為民眾發聲，我想這些都很清楚，就是選擇跟人民站在一起。