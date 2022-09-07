持續高溫考驗著中國的電力供應，多家受波及的上市公司宣布臨時停產，進而影響經營業績。在限電等因素綜合發酵的態勢下，中國的能源格局亦開始發生變化，加速其發展新能源產業。在經濟全球化分工合作的態勢中，中國的新能源產業也積極參與到國際市場當中，諸多A股上市公司在今年上半年積極布局海外市場，出口到歐洲的產品數量明顯增長。今年以來，歐洲光伏裝機需求延續高增長態勢，裝機需求大超市場預期，其儲能電池市場的景氣度也持續升高。隨著近期A股市場反彈，目前市場聚焦A股基金計有11檔，近三個月有8檔出現正報酬。

該8檔正報酬基金依次為：瀚亞中國A股基金、匯豐中國A股匯聚基金、華南永昌中國A股基金、柏瑞中國A股量化精選基金、兆豐中國A股基金、摩根中國A股基金、富蘭克林華美中國A股基金、聯博中國A股基金等。

匯豐中國A股匯聚基金經理人魏筱倫指出，四川省是中國半導體、太陽能板產業、鋰礦開採的製造中心，大規模限電可能對該省份的工業生產造成沉重壓力。四川省在2021年和2022年多晶矽產量在中國的佔比分別是13.4%和14.6%，由於近期多晶矽供應仍然吃緊，任何供應中斷都可能導致多晶矽價格持續走高。限電也對能源密集產業如化工、水泥、有色金屬等和部分綠色生態系統供應鏈產生影響。她強調，由於中國多餘的化石燃料發電的產能有限，不確定性可能會持續更長時間；然而，需求和供應雙方都可能隨著天氣預報而改善，經濟的整體影響將是有限且暫時的，但可能會進一步增加通膨壓力。