阿堂鹹粥從一碗200元漲到260元，引發網路熱議。有網友在PTT發文「阿堂鹹粥為什麼不主動開發票」，質疑店家漏開，消費者必須主動索取才有。南區國稅局指出，月營業額達20萬元以上就得開發票，國華街排隊名店「富盛號」碗粿，去年底經輔導後也開始開發票。

南區國稅局表示，台南很多排隊名店受到民眾喜愛，相對的「關心」目光也多，不少客人認為店家生意好卻不開發票，覺得不合理就向國稅局反映、檢舉。國稅局一開始會派員稽查，評估營業額達到開發票的門檻，就會核定、輔導，多數店家一開始都會抗拒，但後來配合度都很高。

國稅局證實，近來民眾反映漏開發票的阿堂鹹粥，曾於2017年因漏開發票遭停業2次，第一次7天、第二次14天；近期也會再派員稽查，若1年內被查到3次沒開發票，依規定可處罰停業2至6個月。

國稅局解釋，台南很多小吃符合營業性質「特殊營業人」規定，舉例來說，賣豆漿、冰、麵食等業者，因歸屬於「沒那麼方便開發票」的特殊情形，經衡酌實際營業狀況，即使月營業額超過20萬元也可免開發票，但每月仍要繳1%營業稅。

但業者如果規模大到使用電子點餐、行動支付等，代表它有能力開發票，也會核定須開發票。至於生意好的夜市攤販，因屬流動性質，不列入開發票對象。