中秋連假從周五放到周日，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，關島西北西方約1100公里海面有熱擾動持續發展，日本氣象廳與美國海軍已將其升格為熱低壓，最快明（8日）有機會成為今年第12號颱風「梅花」，到周六（10日）前的預報路徑看來偏向琉球東南方，周日（11日）北部、東北部降雨機率提高，但仍須繼續觀察。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今發文說，今天南北風交會較明顯的位置已往台灣海峽南邊移動，東北風還會再增強，中部平地較昨日穩定，中部山區到南部地區還是有午後雷陣雨的機率。目前在東北部海域有個小型的局部低壓環流存在，可能為北部迎風面、東半部帶來較明顯雨勢，外出需留意。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，明天（8日）北方有乾空氣移入，迎風面降雨減少，中北部晴時多雲，白天溫度在日照增多的情況下將回升，但東北風持續影響，早晚降溫幅度較大，日夜溫差達7至8度。中南部山區午後有局部雷雨發生機會，類似天氣維持到周五（9日）白天。周五晚間以後，迎風面北海岸到東北部將轉多雲到陰。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》表示，目前在關島西北西方約1100公里海面有個熱帶擾動正在持續發展中，日本氣象廳與美國海軍已將其升格為熱帶性低氣壓，明、後天（8、9日）有機會成為今年第12號颱風梅花。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》指出，周六（10日）前的模式預報路徑大致偏向琉球東南方，間接使台灣附近的風向在周六、日轉為東北到偏北風的環境，北部、東北部迎風面雲量會再增多、降雨機率提高，南部的午後對流降雨將更往山區縮減，後續熱帶擾動的動態各國模式還有較大的分歧，這幾天還有變數。