暨大校長武東星表示，學生只要下載專用App註冊會員，透過GPS定位就能免鑰匙租用，目前共有12個還車點，提供師生連接校外生活圈。（暨大提供／吳建輝彰化傳真）

引進100台共享電動機車進駐，包括個學院、學生宿舍等，都設置租還據點以及充電樁。（暨大提供／吳建輝彰化傳真）

位在南投埔里郊區的國立暨南國際大學，全校有近6000學生在校外租屋，往返校區多以機車甚至自行車代步，也有部分學生搭乘公車，暨大今年引進100台的電動共享機車，每小時只要50元的優惠價格，除了減輕家長購買機車壓力外，最高時速50的安全速度，也能確保學生的行車安全。

暨大指出，校區到市區的車程至少需要15至20分鐘，師生多以汽機車、自行車代步，也有不少學生搭乘公車往返，因此難免有趕不上車、臨時交通往返的需求，因此特別規劃電動共享機車服務，也擴大校外地區租還據點。

目前已經與共享運具業者完成簽約，引進100台共享電動機車進駐，包括個學院、學生宿舍等，都設置租還據點以及充電樁，未來可能規劃在車站、公所、圖書館的校外據點，提供通勤的師生使用，不過仍在評估中。

暨大說，目前進駐校園的是普通輕型電動機車，時速最高只有50公里，充飽電只要6至15分鐘，可以續航里程約50公里，目前收費方式半小時25元、1小時50元，必須要有駕照、戴安全帽等，目前還是以服務師生為主，也會評估是否提供民眾使用。

暨大校長武東星表示，學生只要下載專用App註冊會員，透過GPS定位就能免鑰匙租用，目前共有12個還車點，提供師生連接校外生活圈，而電動機車降低暨大校園空汙、噪音等，目前暨大在全球綠色大學排名31名，未來投入綠電之後，希望能將名次再向前推進。