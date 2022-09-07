全職媽媽全年無休，究竟需要多少家用一直是爭論不已的議題。一名網友在臉書貼文抱怨擔任全職媽媽的老婆5年來花了80萬元，自己是不是要考慮失婚，貼文曝光後隨即引發網友們熱烈討論，知名律師林智群也在臉書發文回應。

一名網友在臉書社團「靠北老婆」發文表示，「我老婆是『全職媽媽』，5年花掉80萬，還怨東怨西，我要不要失婚？」，貼文曝光後就引發熱議。

律師林智群也在臉書貼文回應，「5年80萬元，一個月拿13,333元，拿最低工資一半的錢（搞不好還含生活費），做家裡工作，這不是廉價勞工，什麼是廉價勞工？家事勞動，也是有價值的。」，痛批原PO「給那麼少錢還想當老大你有什麼問題啊？」。

林智群在臉書痛批「給那麼少錢還想當老大你有什麼問題啊？」。(翻攝林智群臉書)

對此，網友們的留言也是一面倒，認為原PO吃米不知米價，「全職媽媽這個工作…比上班還累，還是全年無休24小時呢」、「如果幣別是美金，你再來討拍好嗎！」、「一個月一萬3？你趕快放手讓人家走好不好」、「天啊⋯我是全職媽媽，瞬間覺得我老公超帥氣的」、「建議你娶充氣娃娃比較妥當」。