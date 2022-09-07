國民黨台北市議員徐巧芯5日公布民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，隨即遭批違反個資法，陳時中表示，像這樣近似「偷窺」的公布並不好，但資深媒體人韋安質疑，這份通訊錄難道和疫苗合約一樣，涉及國家利益而需要保密？

徐巧芯日前公布通訊錄後，陳時中競選辦公室隨即指控她侵害隱私，徐則反擊，強調辦公室分機又不是手機，不算個資，且通訊錄就是讓民眾有問題時可以撥打的。陳時中競辦發言人莊瑞雄則說，陳時中在台北市長選戰的主要對手有國民黨蔣萬安、無黨籍黃珊珊，徐巧芯應是蔣的攻擊手，應說明資料如何取得，蔣也必須說明贊成用這樣的方式選舉嗎？

對此，韋安昨（6）日在臉書以「別搞笑轉移話題了！？」為題寫下，難道徐巧芯除了是網路遊俠之外，還會武功，撬門、趴窗、翻墻，去陳辦「竊取」資料？這份通訊錄難道和疫苗合約一樣，涉及國家利益而需要保密？

韋安更質疑，「什麼人因這份資料『外洩』，有隱私權被侵犯的疑慮？還是所曝露的資訊實在『太難看』，見不得光？」