台灣第一名模林志玲2019年和小她6歲的日本老公黑澤良平(AKIRA)結婚,今年初林志玲無預警報喜,宣布和另一半迎來兒子,引來大批粉絲祝福,而AKIRA今年母親節更貼心送上祝賀,讚林志玲是世上最好的媽媽,最近AKIRA繼續忙放浪兄弟的表演工作,日前曬出裸上半身近照,可見他腹肌、胸肌、人魚線樣樣都不少,超養眼的身材引來網友拱他快跟林志玲再生一個寶寶。

林志玲與AKIRA結婚後就隨丈夫到東京生活,今年除夕她報喜宣布生下愛的結晶,2月再加碼透露將出書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》,分享近年當妻子、當媽媽的心情,並分享改變生命的重要轉捩點、鮮為人知的童年趣事、求學歷程,透露和老公起初交往都靠一位男閨密翻譯情書,自嘲婚後若都沒吵架,其實是因為日文不夠好,

林志玲書中表示,結婚後和AKIRA免不了也有一般夫妻的爭執,但兩人都EQ高,約好若生氣時先不能發脾氣,必須「握住對方的手並微笑」,再誠實分享及學習好好溝通,林志玲出道多年,被外界封為高EQ女神,但她歸功於父母,強調是爸爸、媽媽從小教她品格和禮貌的重要。

而AKIRA婚後仍常在IG分享演藝工作的心情,最近他發文寫下:「Never ,never, never, never give up!Don’t lose faith!!」,可見41歲的他身材依舊維持相當性感,完全沒有中年發福的跡象,正能量的生活態度引來大批粉絲喊讚。