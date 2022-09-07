台灣第一名模林志玲2019年和小她6歲的日本老公黑澤良平（AKIRA）結婚，今年初林志玲無預警報喜，宣布和另一半迎來兒子，引來大批粉絲祝福，而AKIRA今年母親節更貼心送上祝賀，讚林志玲是世上最好的媽媽，最近AKIRA繼續忙放浪兄弟的表演工作，日前曬出裸上半身近照，可見他腹肌、胸肌、人魚線樣樣都不少，超養眼的身材引來網友拱他快跟林志玲再生一個寶寶。

林志玲與AKIRA結婚後就隨丈夫到東京生活，今年除夕她報喜宣布生下愛的結晶，2月再加碼透露將出書《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》，分享近年當妻子、當媽媽的心情，並分享改變生命的重要轉捩點、鮮為人知的童年趣事、求學歷程，透露和老公起初交往都靠一位男閨密翻譯情書，自嘲婚後若都沒吵架，其實是因為日文不夠好，

林志玲書中表示，結婚後和AKIRA免不了也有一般夫妻的爭執，但兩人都EQ高，約好若生氣時先不能發脾氣，必須「握住對方的手並微笑」，再誠實分享及學習好好溝通，林志玲出道多年，被外界封為高EQ女神，但她歸功於父母，強調是爸爸、媽媽從小教她品格和禮貌的重要。

而AKIRA婚後仍常在IG分享演藝工作的心情，最近他發文寫下：「Never ,never, never, never give up!Don’t lose faith!!」，可見41歲的他身材依舊維持相當性感，完全沒有中年發福的跡象，正能量的生活態度引來大批粉絲喊讚。