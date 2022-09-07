【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著疫情趨緩，亞洲國家紛紛鬆綁防疫限制，新加坡於今年四月全面向境外旅客開放，許多旅客迫不及待期望再次與新加坡著名景點之一的魚尾獅（Merlion）合照，特別的是，魚尾獅即將在今年9月15日歡慶50周年，即使經過多年的洗禮，矗立在濱海灣的魚尾獅仍屹立不搖地迎接每一位來到新加坡的旅客。因此，新加坡旅遊局今年特別為最受歡迎的魚尾獅舉辦一場長達一個月的黃金50周年派對，攜手多家新加坡知名品牌推出各式體驗活動與聯名美食、飲品、商品等，邀請旅客一起歡度慶典！

新加坡擁有超過9成的兩劑疫苗接種率與近八成的第三劑接種率，所有完成接種且健康狀況良好的旅客入境新加坡前後，也不再需要接受檢測或隔離，只需持有完成疫苗接種證明並在登機前72小時內上網填寫新加坡電子入境卡（SG Arrival Card），即可自由活動。

新加坡旅遊局局長陳建隆表示:「魚尾獅是新加坡聞名全球的重要地標之一，更是旅遊業的代名詞，象徵了新加坡是個充滿活力的城市和國人引以為豪的家園。經歷了這兩年因疫情造成的衝擊，邊境已重新全面開放的現在，對新加坡來說是一個邀請在地人與國際旅客一同慶祝魚尾獅的金禧年的好時機。」

▲濱海灣金沙以魚尾獅的冒險精神為靈感，再結合當地的蒸餾酒和花卉植物，推出限定版飲品。 圖：新加坡旅遊局／提供

各式聯名體驗及限定活動 與魚尾獅歡慶生日月

為了讓各位慕名而來的旅客能夠與魚尾獅完美合照，鄰近One Fullerton的魚尾獅公園內的魚尾獅雕像將於9月15日至29日，每天下午6時至午夜12時亮燈。雕像也會在9月30日至10月2日的一級方程式賽車－新加坡大賽獎期間持續閃耀。魚尾獅「蒐集者」也可以從手機應用程式Singapore Travel Guide裡的「Merli-Go-Round x Merlion 50th edition」遊戲或是「Prudential Merlion 50 Hunt Challenge」尋覓分佈新加坡各處的六隻官方魚尾獅雕像；其中，藝術愛好者可以在新加坡國家美術館 （National Gallery Singapore）的展覽「Nothing is Forever: Rethinking Sculpture in Singapore」中找到魚尾獅的蹤跡，而烘焙狂熱者則可報名RedMan Baking Studio的Merli糖霜餅乾製作課程。

鄰近魚尾獅公園的富麗敦酒店 （The Fullerton Hotel）也將在九月分，以溫暖的黃金色調點亮外牆，邀請大家一同歡慶金禧日。富麗敦酒店為魚尾獅金禧周年慶準備一系列限定活動，限定於9月9日至10日為家庭打造的周末住宿活動，可以在小艇上享用下午茶，也包括在魚尾獅公園的合照的福利。在魚尾獅的50周年當天，飯店將會邀請所有員工、房客以及訪客共襄盛舉，為魚尾獅切蛋糕祝賀生日。

▲配合50周年，新加坡當地品牌推出一系列獨家商品慶祝金禧周年。 圖：新加坡旅遊局／提供

新加坡魚尾獅限定美食及道地飲品 雙重享受超驚艷

魚尾獅也許已經50周年，但它依舊喜歡享受一杯道地的新加坡飲品。即日起到10月2日，濱海灣金沙以魚尾獅的冒險精神為靈感，再結合當地的蒸餾酒和花卉植物，推出限定版飲品，尤其是其酒店內現代法式餐廳db Bistro帶來的 Champagne Sling、現在日本食堂壽司吧KOMA’s Pandan Dream和知名餐廳Spago帶來的 Purple Lion。從9月1日至30日，客人還可以盡情享受紐約知名餐廳Black Tap帶來的 Merli’s Golden Jubilee飲品，以草莓冰風暴奶昔加上香草口味的碎冰萊姆酒為底，加上彩虹螺旋棉花糖、藍白棉花糖、香草紅豆鯛魚燒和糖霜餅乾裝飾，為旅客帶來屬於新加坡魚尾獅的視覺、味覺雙享受。

多家知名新加坡品牌攜手 多樣魚尾獅聯名商品等你來選購

配合50周年活動，新加坡當地品牌為粉絲們推出一系列獨家商品慶祝金禧周年。Boldr、doob Bean Bags、Edupod、Fossa Chocolate、 Lilo、Mer-Lion Games Studio、Oeteo, Prima Taste和Scent by SIX等九大新加坡知名品牌聯合以魚尾獅50周年或Merli分別推出不同限量商品，將新加坡的旅遊品牌「心想獅城（Passion Made Possible）」注入新生命。這些商品除了可以直接透過品牌的各銷售管道購買之外，部分商品從9月1日至10月4日，也會在著名購物區中全新零售與創意空間結合的「設計‧烏節 Design Orchard」販售，當中將會包含兒童服飾、家具、遊戲和學習用具及客製化巧克力等琳瑯滿目的商品供消費者任意挑選。

未來幾周也將推出更多活動，讓當地人及遊客，透過分享他們對魚尾獅的回憶和使用 #Merlion50標籤，也可有機會贏得獨家Merli商品，詳細內容請鎖定新加坡旅遊局官方Facebook粉絲專頁和Instagram。

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