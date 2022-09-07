【旅奇傳媒/編輯部整理】貢寮擁有山海共舞的自然生態，是台灣美麗的極東之地，新北市政府觀光旅遊局特別整合貢寮特色遊程，邀請民眾來體驗結合自然生態、人文歷史和在地美食的「貢好來寮貢寮小旅行」。於9月1日線上開賣限量500套自由行優惠套票，推出333、666、888、388、588元的5種各具特色自由行優惠套票，約為市價的6-7折，結合豐富多元的套票內容，帶大家來一趟貢寮山與海的共學體驗，從經典玩法中體驗新滋味。民眾可以規劃在即將到來的中秋連假來一趟貢寮自由行！

▲以單車自由行為主軸的套票，讓民眾騎乘單車深入貢寮的山水人文，展開深度對話。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

以單車自由行為主軸的套票，讓民眾騎乘單車深入貢寮的山水人文，展開深度對話，分別推出「貢來寮漁村 雙人套票」666元(原價1,000元)，以及包含福隆沙雕展的超優惠單人套票「霹靂貢一夏」333元 (原價470元)。可騎乘自行車自福隆車站出發，經過舊草嶺隧道一路來到宜蘭石城，不但可以晀望龜山島風光，並有綿延的海岸線與壯麗山壁伴你騎行，是欣賞山海合一美景的必遊景點！沿途經過兩個小漁村，馬崗漁村及卯澳漁村，除了是台灣極東的漁村，更可欣賞百年石頭屋，馬崗潮間帶很適合帶小孩來一趟生態教學，清澈的海水能看見魚或螃蟹，晴空下可見天空之鏡的美景，讓人眼睛一亮。午餐則可選擇傳統美味的福隆便當或是愜意地在漁村內享用海鮮麵套餐。

▲馬崗潮間帶很適合帶小孩來一趟生態教學，晴空下可見天空之鏡的美景，讓人眼睛一亮。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「貢遊好食光」套票588元(原價770元) 豐富的推薦遊程包含福隆沙雕展、自行車遊，中午享用經典福隆便當配當地特產的清涼石花凍，下午則前往可坐擁美麗海景的藍灣下午茶。自行車建議騎乘路線為龍門鹽寮自行車道，這條龍門公園到鹽寮海濱公園之間的自行車專用道，來回全長約8公里，難度不高，是全家大小一起騎單車的好去處。從龍門露營區出發後，會先經過雙溪河畔上紅色的龍門吊橋，騎在橋上感覺非常舒暢，沿著路上的紅色線標，可選擇海濱路徑或木麻黃林路徑，步道上並有豎立生態看板，極具寓教於樂功能。騎累了還可以到套票合作的藍灣咖啡鹽寮總店兌換下午茶，古式建築加上無敵海景，完全滿足視覺和味覺的雙重饗宴，而藍灣咖啡鹽寮總店所在的藍灣海濱休憩園區是東北角海岸風景區4大濱海公園之一，可以觀看三貂角美麗的風光，一邊觀海一邊與朋友享受悠閒的下午時光，是一趟老少咸宜的輕鬆旅程。

▲來到卯澳漁村及馬崗漁村，可欣賞先民為了抵禦東北角強勁風勢所建的百年石頭屋。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「貢舞海波浪」套票以超優惠888元(原價1,100元)帶民眾拾起槳、穿上救生衣，體驗第一次坐上獨木舟的驚喜。龍門基地的內河安全適合初學者，你將會發現划獨木舟就是這麼簡單有趣又安全，憑藉著雙人的默契，暢遊雙溪河，欣賞四周的山水美景。「海職人來寮貢」套票388元(原價580元)，則邀請民眾身體力行體驗貢寮，親自走一趟貢寮鮑魚生長的環境，從餵食鮑魚開始到炙燒九孔，來一趟產地到餐桌上的食材小旅行。以上5種各具特色的自由行優惠套票，限量500套，請上「貢好來寮官網」訂購。

▲來到藍灣咖啡鹽寮總店品嘗下午茶，古式建築加上無敵海景，完全滿足視覺和味覺的雙重饗宴。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

除了推薦給民眾貢寮自由行經典玩法，新北市政府觀光旅遊局更積極整合貢寮各個旅遊元素邀請旅行社包裝套裝行程，獎勵貢寮團體旅遊，歡迎民眾揪團一起來貢寮，細品當地自然與人文情懷。在地除了有絕美的山海自然景緻，更有精采的在地體驗，馬崗漁村的海女體驗，跟著海女阿嬤一起走訪馬崗海花園；遇見雞母嶺體驗行程，融入里山環境教育，體驗山林田野的古樸美麗；貍和禾小穀倉，踏入貢寮山村，學習水梯田傳統手耕文化；或來到卯澳里海學堂，加入漁村產業導覽，還可以自己動手製作石花凍。還不快點與三五親朋好友「貢好」(講好)，一起參加「貢好來寮貢寮小旅行」！

更多「2022貢好來寮新北貢寮小旅行」相關訊息請上新北觀光旅遊網、新北旅客粉絲團或「貢好來寮官網」查詢。

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