台股加權指數7日開低在14,557.86點，權王台積電（2330）開低在477元，較6日大跌12元，股價拉回，壓抑大盤表現，大型權值電子股紛紛往下。台股權指數早盤跌幅擴大，大跌210餘點。

颱風侵襲南韓，全球第六大鋼廠浦項受創，浦項鋼鐵表示，已暫停包括高爐在內的生產設施運作，直到颱風離境，鋼鐵股則因鋼價即將反轉向上，相關個股股價逆勢走揚，成為盤面上少數亮點。

受到服務業加溫引發升息隱憂、帶動殖利率跳高，以及歐洲能源憂慮罩頂、封城衝擊中國大陸經濟影響，美國四大指數在勞工節國定假日9月5日、暑假結束後第一天全面下挫。

道瓊工業平均指數9月6日終場下跌0.55％（173.14點）、收31,145.30點，創7月18日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌0.74％（85.96點）、收11,544.91點。費城半導體指數下跌1.07％（27.8點）、收2,571.47點。

統一投顧指出，聯準會官員鷹浪不斷，市場預期，9月下旬聯準會將升息三碼，加上俄國關閉北溪一號天然氣供應，通膨擔憂再起，市場對歐洲能源危機、經濟衰退和聯準會鷹派升息的焦慮仍未消退，強勁的美國經濟數據，使十年期美債殖利率一度飆升至3.353％，科技股拋售壓力擴大。

台股指數目前跌落所有均線之下，型態轉弱，上檔壓力重。加上本周中秋連假將至，觀望氣氛轉濃,在指數未站上短均線之前，建議保守觀望，嚴控持股水位。

操作上，統一投顧建議以綠能及儲能、新能源車、汽車零組件及生技等防禦型選股為主。