衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議日前通過次世代疫苗的接種建議，將65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者列為第1階段資格對象。由於此次通過緊急使用授權（EUA）的是BA.1次世代疫苗，不少民眾面臨了該施打原始疫苗、等待BA.1次世代疫苗或BA.5次世代疫苗的選擇。公衛學者指出，高危險族群若無法立即施打BA.1次世代疫苗，等待過程中感染個案將上升，每日感染數將升至2363人，每日重症數則會增加至10人，若等待BA.5次世代疫苗，造成的損失將更大。

ACIP專家會議日前通過次世代疫苗的接種建議，將65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，合計283萬人列為第1階段資格對象。而第1類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等出國者，合計678萬則列為第2階段資格者。中央流行疫情指揮中心日前表示，將力拚在9月底開打。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣目前面臨新一波BA.4及BA.5疫情，是否施打第4劑追加劑、次世代疫苗為目前所面臨抉擇。高危險族群如：65歲以上、長照機構、18歲以上免疫不全者施打疫苗較早，大多疫苗已失效，且後續發生重症突破性感染風險較高，此類族群目前將面臨施打原始疫苗、施打即將進口BA.1次世代雙價疫苗，以及等候BA.5次世代疫苗的抉擇。

陳秀熙表示，依免疫保護力及臨床效益分析，若不考慮疫苗等待時間，相較於原始疫苗，高危險族群施打BA.1次世代疫苗，每日感染數會由850人降低為580人，而重症數則會由每日2人降低為1人。然而現實層面中，若無法立即施打BA.1次世代疫苗，等待過程中感染個案將上升，每日感染數將升至2363人，重症則會增加至10人。

「等待對個人是賭注，對族群是損失」。陳秀熙表示，以族群觀點來看，我們仍應持續鼓勵民眾施打第4劑疫苗，特別針對高危險族群。再者，BA.5次世代疫苗需要更長等待時間，過程中所造成的損失更大，因此每日感染者會增加至2950人，重症每天則有13人。在進行決策時，必須將等待時間考慮進去。雖然BA.5次世代疫苗對於預防BA.5感染較原始疫苗、BA.1疫苗略佳，但對於預防重症並無太大差異，因此在族群層面決策上不應等待，特別針對健康狀態不好的人，應盡快施打原始疫苗追加劑。