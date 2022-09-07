台灣社會普遍低薪，再加上通貨膨脹，使存錢變得困難，一名男網友表示，大學是文組畢業，今年29歲月薪為33K，每個月扣掉生活基本開銷所剩無幾，畢業工作至今存款只有8萬元，讓他放棄交女友，不敢結婚生子，直呼「好孤單、好寂寞」，心境曝光，竟意外引發網友共鳴，不少人分享自己的慘況。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，大學是企管系畢業，今年29歲，一個月薪水為33K，每個月固定支出為保險費、房租等其他細項，再加上還要給父母孝親費，每個月所剩無幾，導致大學畢業至今，戶頭存款只有8萬多。

原PO因此認為不適合結婚生子，所以對男女交往一事非常消極，他崩潰地說「有人有跟我一樣經歷嗎？我覺得很孤單、很寂寞」。

貼文曝光，引發網友共鳴，「我35歲，目前戶頭剩35K，待業3個月，誰能比我慘？」、「我今年30歲，工作為臨時工，已認命當條單身狗，這樣有安慰到你嗎？」、「我今年25歲，存款也才1萬多，待業已經9個月，跟你差不多慘，但我覺得還能活著就好」、「今年34歲，已失業半年，之前領過最高的月薪是33K」。

留言中還是有人給他鼓勵，「29還有機會拚拚看，加油」、「不要太悲觀啦！世界還有很多角落的人，都在煩惱下一餐，你已經很幸福了」。