受到通膨等不確定因素影響，德微(3675)預估，第4季將持續衰退，但全年賺進一個股本目標不變，今天除息股價開低走低，未能順利填息。

通膨、俄烏戰爭引起能源危機及大陸封控等系統性風險干擾，半導體產業供需逆轉，普遍面臨高庫存去化壓力，德微8月合併營收1.84億元，年成長2.1%，累計前8月合併營收為14.75億元，年成長11.2%。

由於客戶訂單略呈現保守，影響接單能見度，德微保守看待第4季營運，預期第4季將持續衰退；不過德微強調，2021年底法說會中所設定2022年賺進一個資本額目標不變。

德微今天除息，每股配息5元，由於德微保守看待第4季，且台股重挫，德微今天股價開低走低，未能填息。

在新產能方面，德微積極進行新產能規劃，設備預計自2023年初陸續抵達，預估2023年上半年完成新產品機台設備安裝與測試，下半年開始陸續增加營收及獲利。