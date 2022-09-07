由於終端市場需求疲弱，晶圓代工成熟製程近期降價傳言不斷。美系外資對此進行產業調查並出具最新報告，認為力積電(6770)等部分業者為鞏固近期訂單市占率，可能會犧牲長期毛利率，但聯電(2330)等業者仍可望自成熟製程晶圓代工廠中脫穎而出。

鑒於標準型半導體營收貢獻高，美系外資對力積電維持「減碼」評等、目標價27元。另外，給予世界(5347)維持「中立」評等、目標價75元，聯電則給予「加碼」評等、目標價58元，台積電(2330)給予「加碼」評等、目標價780元。

美系外資指出，力積電過去曾將部分產能分配給急單，因客戶顯著溢價，促使過去2年上升周期的高毛利率，但此情況已不復存在。展望明年，美系外資認為消費型DRAM和成熟製程均面臨巨大下行風險，認為力積電同意長約（LTA）重新談判只是時間問題。

而世界先進策略為維持平均售價（ASP），美系外資認為未來2季市占率可能下滑，且因常約占比較少、僅約15％，使稼動率下降幅度高於同業。在第三季稼動率降至80～85％後，由於面板驅動晶片（DDIC）客戶需求非常疲弱，美系外資預期第四季稼動率將進一步下降。

美系外資認為，此次邏輯半導體產業下行周期對所有業者而言都是艱難的。但是，如聯電、華虹等成熟製程代工廠中仍可脫穎而出，主要認為毛利率將相對穩定，證明更可持續的本益比估值。

美系外資調查指出，聯電的28奈米製程業務仍表現良好。而聯電強勁的第三季營運展望，亦證明聯電的專業技術確實為客戶創造價值。因此，美系外資認為聯電下半年的稼動率下滑幅度較小。

而美系外資調查亦顯示，台積電將在明年將晶圓代工價格進一步提高6％，以便轉嫁成熟製程高昂的製造成本。由於目前台積電大部分客戶都是戰略性而非商品性客戶，因此美系外資預期，儘管較其他同業溢價10～20％，台積電不會失去市占率。