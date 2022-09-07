台中第二分局制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，針對轄區三民路段、崇德路段及中清路段交通要道加強投入警力疏導交通。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

中秋連假即將到來，轄區內有中友百貨、一中商圈、台中公園、科博館、植物園等重要景點的台中第二分局，8日起至11日將針對轄區重要路口加強疏導；崇德路、三民路、五權路交會的五岔路口，自今年二月起實施科技執法，交通事故驟降53%，平均每月開出2727張罰單，提醒用路人到中友百貨、一中商圈務必遵守交通規則，別跟荷包過不去。

第二分局提前制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，提前佈署派遣，針對轄區三民路段、崇德路段及中清路段交通要道，以及21處重要路口崗位，投入警力、義交共計95人次，將機動調整號誌時間等措施，希望維持良好交通秩序，讓民眾快樂出門，平安返家。

同時特別提醒民眾注意，北區崇德路、三民路與五權路交會之五岔路口為台中市十大易肇事路口，自今年2月16日起啟動科技執法，迄今共取締各項違規3萬4766件，從一開始月平均舉發3675件，迄今已下降至每月2727件，其中以「闖紅燈」佔2萬1224件，其次為「轉彎未先駛入內（外）車道」達9002件，而「直行車占用轉彎專用車道」2203件居第三。

唯該五叉路口交通事故也自2月份15件，逐月遞減至8月份7件，降幅近53%，警方呼籲用路人行經該處務必遵守道路交通規則，沒必要跟荷包過意不去。

第二分局分局長陳家銘提醒，連假期間中友百貨、一中商圈停車位有限且周邊道路易壅塞，請民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往目的地，用路人除了注意行車安全外，勿有違規行駛或違規停車等行為，並遵守交通管制措施及交通指揮人員指揮，以免增加道路車流延滯及耽誤自身行車時間，希請共同維護交通順暢與安全。