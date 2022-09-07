台塑集團創辦人王永慶女婿、大眾全球投資控股公司董事長簡明仁，被控利用旗下大陸子公司進行「內保外貸」手法向國內多家銀行套利數十億元，涉嫌《刑法》偽造文書等罪，事後簡明仁與次子簡民智5人認罪，台北地檢署今給予簡明仁5人緩起訴處分1年，並命簡明仁、簡民智5人共支付公庫1620萬元處分金。

5人的緩起訴處分金，分別為簡明仁800萬元、前大眾投資營運長簡民智500萬元、三希集團財務部副總趙幸芳200萬元、會計主管廖恒逸70萬元、出納李慧玲50萬元。

簡明仁是王永慶二房次女王雪齡的丈夫，他曾在美國韋恩州立大學任教，返台後與妻子及友人共同創辦大眾電腦公司，並在1991年8月1日掛牌上市，後轉換為大眾全球投資控股公司。

檢方調查，大眾集團早年為將製造重心移往大陸，以子公司三希公司轉投資大陸的孫公司廣仁、廣大、廣元、廣上、廣茂科技。由於大陸地區實施嚴格外匯管制，大陸台商多半透過由大陸地區銀行為境外公司擔保，再由境外公司向國內銀行OBU申請貸款的「內保外貸」手法，同時賺取利差及匯差。

簡明仁等人即利用大眾旗下三希集團大陸子公司自2011年間起向美商富國銀行等銀行申請取得授信額度，再由三希大陸子公司向大陸地區銀行申請開立信用狀，進行「內保外貸」融資簽呈，並自2015年以不實買賣合約，由持交易憑證向大陸的中國農民、華一等多家銀行申辦信用狀。

簡明仁等人取得信用狀後，再向美商富國銀行等多家銀行申辦出口押匯，檢調估計2年間共押匯32次，國內銀行共撥款約台幣32億，但事後三希子公司分別將信用狀賣斷給銀行、或因大陸地區開狀銀行同意為三希子公司承兌，因此未造成大陸及國內銀行受到損害。

檢方認為，簡明仁及兒子簡民智等5人涉犯《刑法》偽造文書等罪，因5人沒有前事犯罪前科，且均坦承犯行，只是當時因兩岸存在利差、匯差之時空背景，為進行信用狀內保外貸之財務操作套利，以提高三希集團獲利，並非謀取私人利益，惡性非重，給予5人緩起訴處分。