雙十國慶即將到來，國慶籌備委員會繼公布今年主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，今進一步邀請民眾到場觀禮。國慶籌備委員會表示，即日起至13日開放線上報名，總名額共1000名，除可親自祝福中華民國生日快樂，慶籌會也將贈送紀念品留念。

國慶籌備委員會祕書長陳宗彥指出，今年國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，藉此強調在台灣這塊土地上2300多萬人的共識與目標，並要凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

為擴大國慶的參與度，慶籌會表示，今年國慶大會將開放1000名民眾至現場觀禮，即日起至13日止，在「中華民國讚國慶」臉書即可查詢報名網址及資訊，預計於9月19日中午公布獲選名單；只要年滿18歲且持有我國身分證的國民均可參加，系統將以電腦抽籤方式抽出。

面對疫情的因應措施，慶籌會提醒，國慶大會活動當天，獲邀者除要攜帶身分證並佩戴「觀禮證」，也要遵守疫情指揮中心的防疫措施；當天若是正在進行檢疫隔離及自主健康管理者，或有發燒、呼吸道相關症狀、味覺喪失或腹瀉等狀況的民眾請勿參加。