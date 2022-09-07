神基(3005)近期股價偏弱整理，回測季線支撐；從基本面來看，神基投控H2業績會更勝H1。神基投控目前旗下子公司包括神基數位、漢通、漢達、達達克及豐達等；主要的3個生產基地為大陸、越南和台灣，目前大陸的產能占比仍是最高，據點包括昆山、常熟和重慶等；核心事業體包括：強固型事業群、機電與能源事業群、塑膠事業群、汽車機構事業群及豐達科技等5大領域。

神基投控甫公布8月合併營收29.37億元，月減0.93％，年增8.34％，前8個月累計營收209.45億元，年增4.6％，為歷年同期第三高。

法人估，神基投控2022年營收將挑戰324~336億元，意味著未來4個月神基投控每個月營收平均在31億元左右。神基投控上半年累計營收達150億元，若照公司展望軌跡，下半年單季營收具有挑戰創新高的機會。下半年由於強固型電腦出貨增加，也將有助於毛利率拉升。

神基下半年主要來自於電子件與汽車件的貢獻，旗下汽車零件事業吉達克，上半年因為汽車晶片長短料壓制整車廠拉貨需求的狀況舒緩，神基董事長黃明漢表示：「第3、4季出貨開始增強，汽車件今年度將有高雙位數成長」。