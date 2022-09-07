日圓兌美元匯價，近日似乎又有另波續貶動作，雖然離年底還有近4個月，但交易員已經不抱任何希望，認為日圓走勢會有轉圜餘地。因為，即使日本政府出來口頭干涉，音量卻一次還要比一次小聲。
從2022年到現今，日圓已大幅貶值約20%，已經比43年前，在1979年曾創下的年度貶幅還要大。屋漏偏逢連夜雨下，9月美債遭到拋售，擴大與日本之間殖利率的差距，美元急升日圓大貶下，又寫下新的24年新低紀錄。
6日，美元兌日圓匯價是自1998年以來，首次又突破143價位。不過，日本財務大臣雖出來喊話，但被匯銀人士覺得語氣不夠強硬。另外，日圓一直貶值，也考驗日本央行，是不是還要獨排眾議堅持不升息的超寬鬆政策。
亞洲匯市7日早盤交易期間，美元升值約0.4%，日圓兌一美元在142.73與143.71之間游走，闖關144的意志相當明顯。匯銀專家表示，日本政府不進場干預又不升息的話，日圓應該與升值無緣了。
6月時，日本財務省、央行以及金融廳曾舉行過3方聯合會議，會後表示若有必要不會袖手旁觀，將有後續動作，但沒明講要如何做。日本上一次真正進場阻貶日圓是在1998年，那時亞洲大部分國家正遭到金融風暴的蹂躪，而人人自危。
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