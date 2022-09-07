為推廣台產五穀雜糧，路易莎咖啡與農糧署合作，嚴選台灣在地雜糧推出甜點新品「美荔紫薯波士頓派」，全門市上市，原價每片75元、9月8日起至10月4日期間限定優惠價每片65元。

台灣目前市面上雜糧多數由國外進口，為了推廣國產雜糧作物，讓消費者認識其新鮮、優質且非基改等深具發展潛力的特性，農糧署積極推動並鼓勵消費者支持落花生、玉米、甘藷、紅豆、大豆、小麥、胡麻、高粱、小米、薏苡、蕎麥、綠豆、樹豆及臺灣藜（紅藜）等國產雜糧，更推動有機、產銷履歷驗證，提升消費者飲食安全。

路易莎咖啡9月至10月黑卡尋豆師限量手沖新品，則推出私藏果宴雙強，嚴選來自肯亞涅里的『黑莓之后』及哥倫比亞克菈菈莊園的『橙汁水洗』，黑卡價120元/1杯，原訂價200元/1杯，充滿濃濃水果香氣。

肯亞涅里的『黑莓之后』，屬中淺焙，帶有黑醋栗、櫻花、香吉士、水果軟糖等風味，來自肯亞咖啡的心臟涅里省，早在十八世紀，肯亞屬於英國殖民時期時，涅里的咖啡就已備受重視！『黑莓之后』則是由英國殖民時期建立的最古老處理廠「涅里山處理廠」出品，有縝密的農地記錄，以追蹤每批果實的採收區，提供買家最完整的履歷資料。此外，涅里山處理廠合作的小農，海拔皆位於1,800M以上、且有Chania及Muringato兩條河流提供水源天然的氣溫落差（攝氏7度至28度），能找到渾厚甜感及紮實酸質，先天得寵的環境加上後天的完善規劃，造就了涅里山處理廠悠久的響亮名號。

來自於哥倫比亞「克菈菈莊園」的『橙汁水洗』，屬中淺焙，帶有橘子、萊姆、柚子醬、白糖等風味，「克菈菈莊園」在Mejia Londo？o家族堅持從種下咖啡樹苗的那一步開始，就依循高標準的種植守則及杯測準則，以手工種植每株咖啡幼苗，並謹慎地控制咖啡樹種植密度以確保咖啡樹的健康，且堅持人工採收，並受惠於當地的地理條件、氣候、土壤及生物多樣性，農民依循著當地的自然資源及其獨特的地理環境創造出獨特的種植方式，培育出富有繽紛香氣且甜感濃郁的咖啡。

「克菈菈莊園橙汁水洗」，採橙汁水洗處理法，其製程相當特別，是水洗過後將咖啡豆加入乾燥的柑橘皮跟柑橘皮磨成的粉放置在一起，然後再把柑橘皮跟粉去除掉，讓咖啡豆呈現出多元且富有果香的風味，並保有原始的純淨口感，在豐富度及層次變化性上都有了更多的令人驚艷的感受。