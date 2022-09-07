Omicron BA.4、BA.5疫情來勢洶洶，導致本土個案數連日增多。公衛學者表示，國內截至9月4日，BA.4、BA.5的比例已增至76％，顯示BA.4、BA.5逐漸成為主要病毒株。隨著疫情流行，預估9月中將達到第1次高峰，每日個案數將上看4萬2357人。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，台灣自5、6月大流行後，後因自然感染、施打追加劑所產生免疫保護力，使疫情下降。國內第3劑疫苗涵蓋率在4月期間達到將近7成，但因疫苗保護力會隨時間消退，目前疫苗保護力僅剩3成。而自然感染如同施打一劑疫苗，隨著過去5、6月產生的保護感染，同時也會隨著時間而下降，自然感染的保護力只剩22％，目前自然感染加上疫苗所得到整體保護力約剩50％。

隨著7月初BA.4／BA.5的入侵，陳秀熙表示，國內截至9月4日，BA.4、BA.5的比例佔增加至76％，顯示BA.4、BA.5逐漸成為主要病毒株。隨著疫情逐漸流行，預估9月中BA.4、BA.5流行將達到第1次高峰，每日個案數為4萬2357人，大部分的個案為屬於輕症突破性感染，對社區來說，都是免疫保護力原動力的火車頭，但仍需注意50 歲以上族群逐漸上升的流行曲線。

隨著感染數上升，與過去2周相比，50歲以上族群的中重症及死亡率也跟著上升。陳秀熙表示，以各個年齡層的中症率而言，0～49歲族群下降23％，原因是受到輕症突破性感染的保護；在50歲～64歲的族群，中症率上升80％、65歲以上則上升23％。

就重症率而言，相較過去2周，0～49歲年輕人有持平的趨勢，50～64歲族群則上升了24％、65歲以上族群則上升52％，但大部分應該以未接種疫苗者，或是慢性病患者居多。對於整體死亡率而言，在所有年齡層都有上升的情形，但0～49歲所佔的比例非常少，50～64歲上升9％、65歲以上則上升7％。對於重症突破性感染的高風險族群，應儘速接種第4劑疫苗。