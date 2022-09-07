女星元元有著日系神顏和E級身材，加上傻大姐的呆萌個性，因此被封為「新宅男女神」、「呆萌系教主」，在社群擁有98萬追蹤，時常和粉絲分享生活。近日在IG曬出機場照，穿著貼身背心的她，開心表示要搭機離台去工作，並賣起關子要大家猜出國地點，其中有人猜是「柬埔寨」，對此，她回覆了。

元元今(7)日曝光出國時的機場照，她表示：「兩年多沒出國了，猜猜看我去哪？提示是去工作」，可見到剛剪短髮的她，穿著純白細肩帶背心，勾勒出長輩的線條，腰間則大秀蠻腰和雪白肌膚，搭配下半身的淡藍牛仔褲，一身打扮輕鬆性感。元元就以這樣的穿搭傾坐在行李箱上，當下便是機場最美風景無誤。

元元的機場時尚被粉絲推爆。(圖/元元 IG)

本就熱情的元元粉絲，一見到女神PO出美照，更號召大家猜出國地點，才1小時就湧入200則留言，「太美太好看啦，去日本嗎」、「要去拍新的寫真嗎？」、「應該是關島，林莎也在那」、「日本或韓國」，元元方面則否認是「關島」，至於有答案稱是販賣器官的「柬埔寨」，她超幽默打出「驚悚表情符號」非常有趣。

元元2年多不能出國的生活，社群PO照仍然十分多采多姿。(圖/元元 IG)

元元很會體驗生活，連瀑布秘境跟鹿場都去過。(圖/元元 IG)

其實，元元兩年多雖因疫情都待在台灣，仍會在全台遊山玩水。不僅到戶外草地踏青、露營看落日、海邊打排球，並隨時拍下一張張美照和粉絲分享；甚至於元元積極尋找瀑布秘境、到鹿場餵小鹿等等，就是為了在有限空間中，創造出無限的快樂。