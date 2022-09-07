曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂「東新會」成員李振豪等9人，誘騙85名國人赴柬埔寨，獲利1470萬元，台北地檢署日前起訴9人，將在押的李振豪6人送審，但法官認為6人沒有羈押必要，全數交保，檢察官不服，認為全案尚有多名共犯未到，且6人涉案情節重大，今向台灣高等法院提起抗告，請求將6人重新羈押。

台北地檢署偵辦柬國人口販運案，依《刑法》買賣人口罪及妨害自由、加重詐欺和組織犯罪等罪名起訴李振豪9人，痛批9人罔顧人命，侵害人權甚鉅，重創我國際形象，請求法院量處適當之刑，沒收不法所得，另分案追查共犯。

檢方起訴後，將在押的李振豪6人移送台北地院審理。法官認為6人犯罪情節雖重大但無羈押必要，諭知李振豪70萬；林晉宇40萬、陳思瑋和鄭學鴻30萬、黃炫逢與陳均翰各20萬交保，6人均限制住居、出境、出海，每周向限制住居地轄區派出所報到1次。但檢方認為交保理由矛 盾，今向高院提起抗告。

檢方查出，李振豪混跡北市中山區，自創東新會，原經營酒店，因生意受疫情影響，得知小弟做人口販運有利可圖便加入。本案原有林晉宇、李男兩個犯罪集團，今年2月林的集團成員加入李男集團，2集團共騙88人赴柬，其中3人在機場被警攔下，檢警發動2波偵查行動救回22人，尚有60多人下落不明。

2集團去年11月起在臉書刊徵求到柬國從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦貸款可獲利等廣告，誘騙失業、負債走投無路、更生人、八大行業或遭仇家追殺的民眾，再以每人美金1萬7000至1萬8000元賣給柬國詐欺集團機房。

被害人到柬國後被沒收護照，交付當地博奕公司、詐欺集團買家，逼迫詐騙。集團持槍或電擊棒站崗看守，對業績不佳者毆打、電擊、關密閉空間、要求贖金，恫嚇賣器官等。

兩集團每招募1人可獲利3萬或5萬元；代辦護照獲3000元，李振豪獨抽3成，其餘成員可獲1至3成酬勞，另有成員每周抽佣1萬2000元，2集團各獲利192萬4500元、1277萬8562元，共獲利1470萬多元。