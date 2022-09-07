英國知名男星哈利斯泰爾斯（Harry Styels）是前英國偶像團體一世代（One Direction）團員之一，多年來憑著帥氣的外表與迷人的嗓音擄獲不少歌迷的心，近日他更跨界與克里斯派恩（Chris Pine）合作拍攝驚悚電影《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling），並在近期即將上映，但沒想到兩人與劇組出席威尼斯電影節時，卻被人拍到哈利斯泰爾斯疑似公然對著克里斯派恩吐口水，引起網友瘋狂轉發，而畫面曝光後克里斯派恩也出面回應。

哈利斯泰爾斯與克里斯派恩過去就曾傳出因私人恩怨不和，但沒想到兩人6日一同參加威尼斯影展電影首映時，卻被台下觀眾拍到哈利斯泰爾斯準備回到座位的途中，竟疑似朝著坐在隔壁的克里斯派恩吐口水，讓當時正在拍手鼓掌的克里斯派恩停下動作一臉尷尬，哈利斯泰爾斯卻一派輕鬆整理著衣服，還與一旁粉絲打招呼。而影片曝光後，立即在網路上掀起兩派人馬論戰，意外造成話題。

對此，克里斯派恩透過經紀公司也做出回應，表示「哈利斯泰爾斯並沒有對克里斯派恩吐口水，兩人對彼此只有尊敬，其他說法都為了只是想製造根本不存在的劇情」。而當天參與電影節的相關人士也出面指稱「兩人之間並沒有感覺到有緊張的氣氛」，但哈利斯泰爾斯到目前為止都沒有出面回應。

網友看到克里斯派恩的聲明後，紛紛表示「派恩是好人」、「所以他吐舌頭是因為吃著東西？」、「如果他養貓合理懷疑他在吐貓毛」、「肯定沒事的，要不然其他人的表情早就不對了」。