藝人楊丞琳近期因在大陸節目一句「在台灣沒吃過什麼海鮮」引發爭議，不料就連內政部昨（6）日於臉書宣導反詐騙時竟也說，「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈。」有網友不滿地質疑，政府可以這樣偷酸民眾嗎？結果意外釣出許多鄉民以「笑死」兩字照樣造句，大力諷刺內政部與蔡政府。

針對內政部疑似暗諷楊丞琳一事，有網友今日在PTT發文，質疑政府可以這樣請小編發圖，以「笑死」偷酸一般民眾嗎？他並透露自己有點害怕，因為「連之前殺警的都沒被這樣對待。」

該篇po文也引起熱烈討論，有許多鄉民以「笑死」照樣造句，像是「笑死，有個國家自己批鬥自己國民。」「笑死，沒有人需要為認同道歉。」「笑死，官方即側翼。」「笑死，國家機器被看破手腳。」「笑死，人民因為窮吃不起食物，黨在旁邊笑死。」「笑死，碩士學位居然被拔掉兩個。」

另外，也有網友批評，「把偷窺人設洗掉吧？」「可以啊，民進黨想幹嘛就幹嘛。」「塔綠班的水準，不意外。」「民進黨可以，其他人不可以。」還有人諷刺，「以後沒有餐餐吃海鮮的就是辱台。」「政二代小時候都吃得起海鮮吧？」