聽信女網友投資術語，台中市太平區40多歲的林姓男子（右）向友人借50萬元後到郵局要匯款。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

詐騙集團不只騙老本，現在更流行誆騙人借款欠債打水漂；台中市太平區40多歲的林姓男子日前透過網路認識化名安妮的女網友，她自稱自創「股市飆股」群組，透過「報明牌、高獲利」邀林男投資，林還傻傻向友人借50萬元奔郵局要匯款給安妮，幸經行員機警通報阻詐，林男才驚覺是騙局一場。

太平警分局太平派出所日前上午10點多接獲轄內太平郵局張姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」

員警到場關懷瞭解，林姓男子稱不久之前在網路上認識1位化名安妮的女姓網友，兩人無所不聊，近期兩人開始談論到投資理財的話題，她就開始展現專業的投資理念，也透露最近透過技術線型及籌碼分析有不錯獲利，並自創某某「股市飆股」群組，希望幫助更多，所以就鼓吹林男一起投資獲利，也可以改善生活，林男深信不疑，並向友人借款新台幣50萬元。

經警員耐心地的向林男表示應是假投資詐騙案件，並查出該帳戶剛遭詐騙警示，終於讓男子知道自己險遭詐騙，男子難掩落寞，直呼「詐騙集團真可惡！」

太平分局分局長葉志誠表示，網路交友宜謹慎，投資應透過合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠字眼應避免投資，避免遭詐騙而導致財產損失。如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。