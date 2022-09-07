為了確保市民能在中秋節安心選購中秋應景食品及烤肉食材，基隆市衛生局日前抽驗市面上消費者能夠購得的應景食品及食材，共計抽驗了163件，趕在中秋連假前的7日公布結果，抽檢的食品及食材，全數與規定相符。

衛生局表示，這次抽檢的對象，包括基隆市內的糕餅店、烘焙店、量販店、生鮮超市、傳統市場、燒烤店等地。

至於抽檢的品項，則包括了月餅32件、吐司6件（檢驗防腐劑、甜味劑）、餡料6件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑）、雞蛋2件、鴨蛋2件（檢驗動物用藥）、液蛋2件（檢驗衛生標準）、豬肉23件（檢驗動物用藥、乙型受體素類、重金屬）、牛肉11件（檢驗動物用藥、乙型受體素類）、雞肉2件（檢驗動物用藥）、香腸7件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑、保色劑）、豆製品如豆干、豆腐14件（檢驗防腐劑、殺菌劑、著色劑）、水產煉製品如甜不辣、花枝丸15件（檢驗防腐劑、殺菌劑、衛生標準）、醬料12件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑、衛生標準） 、米血糕6件（檢驗防腐劑、殺菌劑）、菇類6件（檢驗重金屬）、蝦子2件（檢驗衛生標準、防腐劑、動物用藥）、文蛤1件（檢驗動物用藥）、蔬果11件（檢驗農藥）、紙杯1件、竹筷1件（檢驗螢光增白劑、殺菌劑）、烤肉夾1件（檢驗重金屬）。

基隆市衛生局吳澤誠局長呼籲，食品製造業者製造食品時應依「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定辦理，於加工過程時，如有需要添加，應考量產品屬性，並於限定範圍內限量使用，且就該產品內容應負保證責任，外包裝標示亦應與實際添加物符合，以確保消費者之食品安全與本身商譽。

另外，吳澤誠也提醒民眾，在食用前，應注意月餅、食品禮盒的有效日期，食品拆開後如未吃完，應依製造商設定保存條件儲存，並儘快食用完畢，以維持食品衛生、安全與新鮮，另選購烤肉生鮮食材應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度。