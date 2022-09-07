全聯集團旗下的全支付公司與好好證券共同宣布，雙方已取得金管會核准，將共同推動「開戶身分認證及授權與款項收付」試辦業務，這是金管會從 2月24日推出主題式試辦案後，全台第一件核准案，雙方預計在明年第1季推出「電支買基金」試辦業務。

好好證券是台灣第一家源自金融科技的網路券商，全支付是全聯集團百分之百投資的專營電子支付機構，全支付已上線2週，註冊會員即將突破百萬人；兩家金融科技創新業者，積極響應和參與金管會推動的數位國家目標。

金管會在今年(2022年)元月18日宣布舉辦「數位身分認證及授權」的主題式監理沙盒暨試辦專案，並廣邀各界為金融市場注入新活力，以加速政府推動金融科技業務。

好好證券董事長楊少銘表示，好好證券起源於科技公司，用基金交換（FundSwap）的金融創新，成為台灣首家依「金融科技創新實驗(金融監理沙盒)」完成修法、落地，並取得網路證券商執照的金融科技業者；這次再以金融機構身分，獲金管會許可，領先業界藉由「試辦業務」持續再創新。

楊少銘表示，好好證券與全支付的試辦合作，若順利成功，不僅將讓基金投資人能更快速、便利地完成開戶，投資人更得以電子支付帳戶直接買賣基金。

全支付總經理游金榮分析，政府為推動無現金的數位國家目標，於去年(2021年)7月1日修正《電子支付機構管理條例》，放寬電支機構就金融商品服務提供代理收付款項服務改採「原則開放、例外禁止」之管理方式，除「金流核心業務」還擴及「金流附隨業務」與「金流相關衍生業務」經營，讓電支機構有機會給消費者方便、安心的支付體驗，獲得再次提升的機會。

游金榮表示，全支付目標打造多元的電支生態圈，為擴大支付場景，除從零售通路外，未來會開放式平台串連各種線上、線下店家，要讓客戶的食、衣、住、行、育、樂，都可透過全支付整合生活大小事。

游金榮說：「針對金融理財商品服務，其實金管會在2019年12月5日就已開放證券投資信託事業與電支機構合作，辦理投資人透過電支帳戶交易基金。但市場上一直沒有電支機構與基金業者的具體應用。

游金榮推測，原因在於現有基金業者，受理客戶以電子方式辦理開戶，只能使用銀行「晶片金融卡」或「登入網路銀行」的約定授權扣款流程確認客戶身分；實務上，客戶在一開始就使用銀行服務驗證，自難期待再改以電支帳戶作為支付工具。如此一來，可能會讓金管機關推動電子支付的良善美意大打折扣。

好好證券與全支付合作的試辦業務，是以第二類以上的電支帳戶，作為銀行數位存款帳戶外，並新增身分確認(Identity proofing) 、身分驗證(Authentication) 及授權(Authorization)工具。一旦試辦圓滿落地後，將能填補過去電子支付機構無法基金代理收付款項業務和前置綁定作業的缺憾，可望加速基金開戶的數位體驗。