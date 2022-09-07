月到中秋分外明，中秋節的全民運動就是烤肉！搶攻中秋節烤肉商機，家樂福力推嚴選豬肉，不使用瘦肉精和生長激素，只吃營養飼料，更率先在賣場推廣區塊鏈技術，記錄飼養數據，一趟就能把所有烤肉所需買齊，安心買、放心吃。

而秉持「每個人都值得最好」的理念，除了提供品質佳又能追溯飼養紀記錄，具區塊鏈技術的家樂福嚴選豬肉，家樂福更推出會員專屬集點換購活動，11項義大利SMEG精品廚具，消費滿250元就能參加即贈1點集點貼紙，最低點數加購價只要199元，要讓所有會員開心優雅的料理，也能安心健康的吃。

來自台灣的家樂福嚴選豬肉，不使用瘦肉精和生長激素，只吃營養飼料，且重視動物福利，建立水簾通風系統，以保持豬舍環境溫度，並在架高式、容易清潔的空間裡，讓每頭豬至少擁有0.8坪的活動空間，還讓豬隻玩玩具，在豬舍裡設置皮球或玩具，讓豬隻磨牙、玩耍，並透過充足的活動空間，減少豬隻間的打架衝突，心情好、活動量大的豬隻，自然會快樂健康的長大。

重視豬肉品質的同時，家樂福更率先在賣場推廣區塊鏈技術，記錄飼養數據，每個肉品產品都有一個QR Code，只要如照片這樣，掃瞄QR Code，就可以完整追溯生產履歷，能看到豬肉產地介紹、豬隻飼養管理以及各項檢驗報告，更加清楚掌握到吃進肚子裡的嚴選豬肉是從哪兒來的。

家樂福嚴選豬肉系列，有肉塊、肉片、肉條及絞肉，可依照不同料理方式選購，有網友利用家樂福嚴選豬肉，以及集點換購的SMEG精品刀具，將肉片與食材利用捲起來的方式，完成既美麗又美味的日式花畑鍋，做法簡單成品好看又好吃，相當值得一試。

家樂福不僅灌注在講究安心美味食物、提供嚴選食材的層面，更關注到所有會員，包括已推出的會員專屬集點換購，就是秉持著這樣的理念，帶來以美學著稱的義大義精品美學廚具SMEG，強調美學、人體工學或者功能性，堪稱廚房精品界的夢幻逸品，使用美麗優雅又順手好用的廚具，調理家樂福嚴選肉品，讓下廚也能質感時尚。

家樂福現正推出消費滿250元即贈1點集點貼紙，集點加購或免費兌換，換購下來最低只要2.3折起，本次集點換購共有11項超人氣料理夢幻逸品，包括多款刀具、相思木砧板、琺瑯鑄鐵鍋、迷你烤盅及刀座，平時捨不得下手的精品廚具，就趁這次集點換購，大方入手，替廚房增添更多甜美的裝備，讓廚房成為家裡最時尚的地方。