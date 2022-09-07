台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑8月22日被明德外役監逃犯林信吾殺害後，台南地檢署7日全案偵查終結，依殺人、竊盜、強盜、脫逃、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將羈押中的凶嫌林信吾提起公訴。檢方將於下午2點30分舉行記者會說明。