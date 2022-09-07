台南2警遭刺殺殉職火速偵結 冷血嫌林信吾殺人罪起訴 10:532022/09/07 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南地檢署將涉嫌殺害2名員警的凶嫌林信吾火速提起公訴。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市警察局員警凃明誠、曹瑞傑8月22日被明德外役監逃犯林信吾殺害後，台南地檢署7日全案偵查終結，依殺人、竊盜、強盜、脫逃、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將羈押中的凶嫌林信吾提起公訴。檢方將於下午2點30分舉行記者會說明。 永和分屍！死者手足怨︰大哥孤僻自私 根本不管母親 永和分屍！兇嫌存款逾3千萬 孝順么弟僅欠4萬慘遭肢解 獨家》幫林秉樞「獄中發聲明」下場慘！名律師黃國城懲戒出爐 #台南殺警案 #殺警 #林信吾 #台南市警察局 #台南地檢署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南移工遭同鄉狠砍12刀慘死 3嫌均羈押禁見 16:462022/09/06 社會 台南移工宿舍情殺案！他遭「持刀剖腹」當場慘死 主嫌在逃 15:242022/09/04 社會 泰籍移工被懷疑偷襪子 持刀刺死同鄉 判決結果出爐 11:252022/09/05 社會 縣城隍爺夜巡 突衝殉職警派出所 收2警魂允諾幫申冤 11:172022/09/04 社會 女友移情別戀！台南移工12刀砍死同鄉情敵遭聲押禁見 23:552022/09/05 社會 自強外役監逃犯又犯重案！ 康育豪在桃園砍人後逃逸 10:342022/09/01 社會 殺警案12天僅1人調職 她批這些人綠光罩頂：有拜有保庇？ 08:312022/09/02 政治 大台南警友會所外獻花致哀 慰勞員警辛勞期勉早日走出陰霾 16:322022/08/30 社會 無故撥打報案專線逾千次 裁罰金額出爐 18:532022/09/06 社會 明年防疫預算845億 呂秀蓮：難道明年會更慘？ 15:422022/08/31 政治 抓到了！桃園行刑式槍決2人 殺手「多處斷點」逃亡3天落網 19:512022/09/04 社會 退警總會殉職警告別式外拉白條訴求「保障現職警 還我退休金」 11:362022/09/05 社會 治安亮紅燈 議員參選人簡千翔籲建構社會安全網 15:082022/09/02 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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